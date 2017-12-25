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Bursa'nın Gemlik ilçesi nereye taşınıyor?

Bursa’nın Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak yeni düzenleme, dün yayımlanan KHK’ya girdi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, insanlara güvenli mekanlar tesis edeceklerini söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:04
Bursa'nın Gemlik ilçesi nereye taşınıyor?

Bursa’nın Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak yeni düzenleme, dün yayımlanan KHK’ya girdi. Geçici maddenin eklenmesini değerlendiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Gemlik için tarihi bir karar. İlçede bu karardan herkes çok mutlu oldu. 1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız” dedi.

AK Parti olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Biz projelerimizi hazırladık. Varlık içerisinde yokluk çekmeyelim. Sağlam zeminli bölgelerimize binaları yapalım diye düşündük. Ancak Gemlik denince akla zeytinde geliyor. Bizim ilçemizin her tarafı zeytin. Zeytini de korumamız gerekiyor. O açıdan projelerimizi öncelikle orman bakanlığına sunduk. Yapılan incelemelerde uygun bulundu. Daha sonra cumhurbaşkanı ve başbakanımıza onayladı. Gemlik’i yamaçlarındaki makilik alanlara bilimsel olarak orman olarak muhafazasından fayda görülmeyen altı kayalık olan bölgelere taşıyacağız. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan inşallah Orman Bakanlığından hazineye geçecek. Buna karşılık hazine orman tesis etmek üzere takasta bulunacak. Yasa gereği ormanlık alanlar daraltılamıyor. Her ne kadar taşlık, kayalık da olsa orman olarak tescillenmiştir” diye konuştu.

“BİN 400 KONUT YAPTIK”

Şu anda belediye olarak bin 400 konut yaptıklarını belirten Yılmaz, “Bu konutlara yaklaşık 17 bin talep oldu. Bu talebi karşılamak içinde bu projeye başlıyoruz. Vatandaşımız bu projeden karlı çıkacaktır. Gemlik’te insanlara güvenli mekanlar tesis edeceğiz. İkincisi de vatandaşımızın taşınacağı bölge daha temiz ve planlı bir alan olmuş olacak. Bütün binalar, evler deniz manzaralı olacak. Gemlik’te yaşayıp da deniz havası almayan, denizi göremeyen vatandaşlarımız, devletimizin sağladığı imkanlarla cüzi bir rakama buna sahip olacak. Bu tarihi bir projedir. Bu projede bizlerin taleplerini geri çevirmeyen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 25.12.2017 12:17
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