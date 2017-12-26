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“Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir”

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son KHK’daki düzenlemeye ilişkin CHP’den gelen ‘örtülü af’ suçlamalarına cevaben, “Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar” dedi.

26 Aralık 2017 Salı 16:05
“Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, son çıkarılan KHK’daki sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, düzenlemenin resmi görevi olanların, kamuda çalışanların hukuki, adli, idari ve cezai sorumsuzluğunu düzenleyen bir kural getirdiğini belirtti. Darbe teşebbüsü fiilinin anayasaya göre suç olduğunu dile getiren Bozdağ, vatandaşların bu fiile karşı demokrasisini müdafaa etmesinin bir vazifesi olduğunu ifade ederek, "Bu milletin Meclis’i, Cumhurbaşkanlığı, Özel Harekat’ı bombalandı. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaadır. Meşru müdafaa bizim hukukumuzda suç değildir" ifadesini kullandı.

"GEÇMİŞE DÖNÜK BİR HUKUKA UYGUNSUZLUK DÜZENLEMESİ"

Bozdağ, düzenlemenin içeriğine ilişkin, "15 Temmuz’da demokrasi destanını yazan şehitlerimizin yakınlarına, gazilere hukuki, cezai ve idari bakımdan bir sorumsuzluk hali ön görüldü. 668 KHK’da getirilen kural bu maddenin 1. fıkrasını oluşturuyor. Yeni KHK ile o maddenin 2. fıkrasını oluşturuyor. İkisini beraber değerlendirmek lazım. Birincisinde 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bastıranlardan bahsediliyor. Yasa, 15 Temmuz’u hem darbe teşebbüsü olarak hem de darbe teşebbüsüne katılan teröristlerin yaptığı eylemleri terör eylemi olarak değerlendiriyor. Yeni düzenlemede buradaki hüküm aynı şekilde tekrar ediliyor, darbe teşebbüsünü bastırmaya çalışanlar kast ediliyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Geçmişe dönük bir hukuka uygunsuzluk düzenlemesidir bu" açıklamasında bulundu.

"ONLAR DARBE SEVENLER"

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin yorumları hakkında, "Bu düzenleme ’genel, özel veya örtülü bir aftır’ demek şehitlerimize, yakınlarına ve gazilerine hakarettir. Ortada bir suç yok, olmayan bir suçun affı da olmaz. Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar" değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:26
Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağSon KhkSivillere Ceza Muafiyeti
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