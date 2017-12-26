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Bugün seçim olsa oy oranları ne olur?

Türkiye genelinde yapılan ‘Genel Seçim ve Devlet Başkanlığı Seçimi’ anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.7 oy ile ilk turda seçiliyor.

26 Aralık 2017 Salı 10:31
Bugün seçim olsa oy oranları ne olur?

Akdeniz Anket ve Araştırma ekibi tarafından Türkiye genelinde yapılan ‘Genel Seçim ve Devlet Başkanlığı Seçimi’ anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.7 oy ile ilk turda seçiliyor.

Türkiye’de polis koruması verilen ve referandumda yakın tahminleriyle dikkat çeken Akdeniz Anket ve Araştırma, 1-15 Aralık tarihleri arasında 40 bin 800 kişiye telefon, online ve yüz yüze ‘Genel Seçim ve Devlet Başkanlığı Seçimi’ anketi yaptı. Ankete göre bugün milletvekilliği seçimi olsa; AK Parti yüzde 45.8, CHP yüzde 22.5, MHP 12.7, HDP yüzde 10.3, İyi Parti ise 8.7 oy alacak.

Akdeniz Anket ve Araştırma’nın sahibi Mehmet Turaçcı, 2019’da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimi ile ilgili, “-Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan’a oy veririm- diyen yüzde 50.7’lik bir kitle var. Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazanma ihtimali çok yüksek. İlk turda Erdoğan seçilebilir” dedi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 11:01
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Anket Ve AraştırmaMehmet TuraçcıGenel Seçim Ve Devlet Başkanlığı Seçimi’
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