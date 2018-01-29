Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120275
ALTIN
163.117
DOLAR
3.7797
STERLİN
5.3225
EURO
4.6702
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

"Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın"

Başkakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Harekatın kısa sürmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var. Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın" dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:59
"Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kağıthane’deki Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenelen Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs” başlıklı Uluslararası Toplantının açılış programına katıldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuşmasında Zeytin Dalı Harekatına değindi. 20 Ocak 2018 ’de Zeytin Dalı Harekatının başladığını söyleyen Bozdağ, "Harekatın hedefi, PKK,KCK, PYD,YPG, DEAŞ terör örgütlerini temizlemektir. Burayı güvenli bir bölge haline getirmek terörden arınmasını sağlamaktır. Başka bir hedefi yoktur. Terör koridorunun oluşturulmasına engellemektir. Türkiye bu adımı atmak zorunda kalmıştır. Türkiye’nin zorunlu tercihidir bu adım. Her ülkenin teröre karşı kendisini savunması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye’de doğal meşru hakkını kullanmıştır" diye konuştu.

"BU BESLEDİĞİNİZ TERÖRİSTLERE VERDİĞİNİZ SİLAHLARI DERHAL TOPLAYIN"

Bazı çevrelerin TSK’nın sivilleri hedef aldığın şeklinde yalan söylediğini belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, " Bunlar yalan haberlerdir. Türkiye Kürt kardeşlerimizin de devletidir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sivillere zarar vermesi düşünülemez. Ordumuzun geleneği, kadınlara, yaşlılara, çocuklara , sivillere zarar vermeye manidir. Türkiye kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon yapıyor. Irak’ta 3 milyona yakın insan öldürülürken, hak, hukuk diye bugün Türkiye’yi eleştirenler neredeydi. PKK , DEAŞ terör örgütü masum insanları şehit ederken neredeydiniz? Bizim askerimizin , devletimizin elinde sivillerin, masumların kanı hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Zeytin dalı harekatı ne kadar sürecek? Herkes bunu soruyor. Bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içeresindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Bu bölgedir.Ne kadar sürecek bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadına varıncaya kadar devam edecek. Harekatın kısa sürmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var. Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. Bir daha silah vermeyin. Türkiye NATO ülkesidir. NATO ülkesini ve NATO’nun sınırlarını koruyan Türkiye’yi NATO’nun silahlarıyla bir terör örgütünün daha fazla vurmasına göz yummayın. NATO ülkesi bir başka NATO ülkesini verdiği silahlarla vuruluyor ve kimse çıkıp "Sen bunu yapamazsın "diyemiyor. Bunun süresi ve sınırı konusunda Türkiye’nin kimsenin aklına ihtiyacı yoktur. Net söylüyoruz. Süre, teröristlerin sonuncusu etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Başarıya ulaştığı an harekat bölgeden Türk Silahlı Kuvvetleri çekilecek. Bu harekatı toprak kazanmak için yapmadığımızı herkes biliyor. Hiçbir ülkenin başka ülkeden zorla toprak edinmesini Türkiye tasvip etmemiştir bugüne kadar. Türkiye işgalci değildir. Bölgede kalıcı hiç değilidir. Bölge huzur ve güvene kavuştuktan sonra bölgenin yönetimi teröristlerin elinden alındıktan sonra , bölge orada yaşayan gerçek sahiplerine bırakılacak. Buradan Türkiye’nin burada kalıcı olmadığını teröristlerin işgalini sona erdirip güven ortamı sağladıktan sonra çıkacağını bir kez daha tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 29.01.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağTerörSilah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TTB hakkında soruşturma başlatıldı
TTB hakkında soruşturma başlatıldı
FETÖ operasyonunda 24 muvazzaf askere gözaltı
FETÖ operasyonunda 24 muvazzaf askere gözaltı
Adana'da 250 kadın Afrin’e gitmek için başvuru yaptı
Adana'da 250 kadın Afrin’e gitmek için başvuru yaptı
Burseya-Darmık arası havadan vuruluyor
Burseya-Darmık arası havadan vuruluyor
Davutoğlu: “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım”
Davutoğlu: “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım”
Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıkladı
Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıkladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim