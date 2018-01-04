Bozdağ: "Diyanet fetvaları kendi aklına göre veremez"

Diyanet’in 9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir açıklaması yaptığına ilişkin iddiaları sert bir dil ile yalanlayan Bozdağ: “Diyanet böyle bir açıklama yaptı diye veriyorlar. Yalan söylüyorlar, Diyanetin böyle bir açıklaması yok. Bu haberi yapanlar ahlaktan bahsedemezler” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ, Diyanetin Türkiye’de bazı çevrelerin hep hedefinde olduğunu ve yalan iddiaların bilinçli atıldığı söyledi.

İki ayrı kaynaktan alınan farklı ifadelerin birleştirilerek “Diyanet açıklama yaptı” diye lanse edildiğini aktaran Bozdağ şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’de bazı çevrelerin hep hedefinde oldu. Bazı çevreler din deyince, Kur’an deyince, İslam deyince, peygamber deyince, sünnet deyince, fetva deyince tüyleri diken diken oluyor. Bir defa bunu hepimizin görmesi lazım. Onun için de diyanetle ilgili haber yaparken nasıl çarpıtırız bir, nasıl insanlar diyanetin aleyhine kışkırtırız iki, bu sahihle hareket edildiğini görüyoruz. Mesela son çocukların evlenmesiyle ilgili haberler. Diyanet böyle bir açıklama yaptı diye veriyorlar. Yalan söylüyorlar, Diyanetin böyle bir açıklaması yok. Yani bir gazete, gazetecilik meslek etik ilklerine göre gazetecilik yapmaz mı ? Yapması lazım doğrusu bu. O zaman ben bir açıklama yaptımsa diyeceksin ki: “ Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şu açıklamayı yaptı” tırnak içinde onu ver. Ama ben bir açıklama yapmadıysam yapmadığım bir açıklamayı benim yapmış gibi benim adıma gazetenizde, gazetelerinizde televizyonlarınızda haber konusu yaparsınız, bu haberi yapanlar ahlaktan bahsedemezler. Şimdi Diyanet bununla ilgili hukuki işlemleri başlattı bildiğim kadarıyla. Şimdi ne yapıyorlar, bir yayınlanmış, Diyanetin yayınladığı bir kitapta, biz sözlükteki bir kelimenin izahında olan bir şey alıyorlar, başka konuda yapılan başka bir izahı alıyorlar, sonra o ikisinden Diyanet böyle açıklama yaptı diye çıkarsama yapıyorlar. Böyle bir ahlaksızlık olamaz.”

Diyanet fetvaları kendi aklına göre veremez

“Diyanet İşleri Başkanlığı bütün dini konulardaki fetvalar kendi aklına göre veremez" diyan Bozdağ şunları vurguladı:

"Din İşleri Yüksek Kurulu diye yüksek bir kurul var, burada din konusunda hakikaten çok usta, çok iyi yetişmiş uzman, bilim insanları var. Bunlar Kur’an’a, sünnete, icmaya, kıyasa yani İslam’ın sahih kaynaklarına göre kendilerine sorulan soruları incelerler ve onlara İslam’a uygun cevaplar verirler. Şimdi bazıları bu cevapları beğenmeyebilir. Siz beğenin diye vermiyor zaten o cevapları. Siz soruyorsunuz İslam’da bu konu nedir diye. O da diyor ki; İslam’da bu konu budur diye cevap veriyor. Siz ona inanır uyarsınız, uygularsınız o ayrı bir şey. Yok inanmazsınız. O da yine sizin bileceğiniz bir şey. Diyanetten sizin sorduğunu bu. Ama bazı gazeteciler, eskiden bu yana var bu. Diyanetten habere sıkıştıklarında işte arıyorlar alo fetva hattını. Bir vatandaş gibi kendilerini takdim edip oradan bir cevap alıp onu yansıtanlar çok oldu geçmişte. Şimdi de benzer şekilde bakıyorsunuz Diyanetin yayınlarından, oradan alıntı buradan alıntı oluşturulmuş bir haberi Diyanetin açıklaması gibi takdim ediyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum Diyanetin böyle bir açıklaması yoktur. Diyanet kim ki böyle bir açıklama yaptı diyorsa o yalan söylüyor. “

Diyanet güven müessesi

“Diyanet dini konularda vatandaş tarafından başvurulan bir güven müessesi" olduğuna dikkat çeken Bozdağ, " Şimdi o güven duygusunu, Diyanete bakışı olumsuz etkilemek ve onu yok etmek istiyorlar. Yani Diyanete düşmanlıkların sebebini ben oraya bağlıyorum. Diyanet İslam ile ilgili konuşuyor,İslam’a ait konularda fetva veriyor, yorum yapıyor. Değerlendirme yapıyor. Şimdi insanlar aynı konuda farklı düşünebilir. Diyelim ki faiz konusunda Diyanet neye bakacak; Kur’an a bakacak. Piyango konusunda neye bakacak. Kur’an a bakacak. Şimdi diyor ki; vay böyle bir fetva nasıl verilir. Kardeşim Diyanetten bugünkü kanunlara göre fetva mı istiyorsun. Yoksa İslam’a göre mi fetva istiyorsun. Bir yandan fetva soruyor, bir yandan kanunlara uygun niye fetva vermiyor diyor. Diyanetin uyacağı tek kanun var, O da Allah’ın kanunudur fetva verirken. Ona uygun fetva veriyor” değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ şunları söyledi: “Ama öte yandan bu eleştirenler hem soruyorlar hem de bu eleştiriyi yapıyorlar. Maalesef çok gayri ahlaki bir şekilde bunu yapıyorlar. Birazda hükümeti yıpratmak için bunu yapıyorlar. Sanki hükümet küçük yaşta evlilikleri teşvik eden bir politika uyguluyormuş gibi bunu yapıyorlar. Hâlbuki; zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran hükümet bizim hükümetimizdir. Bu bunun önündeki engellerden bir tanesi. Bütün illere üniversiteleri taşıyan, kız çocuklarımızın neredeyse tamamının üniversiteye gitmesinin önünü açan yine bizim hükümetimizdir. Kadın istihdamında en büyük artışı yapan ve bunlardan istihdama katılanların rahatça çalışabilmeleri için onlar lehine en büyük pozitif ayrımcılıkları getiren yine bizim hükümetimizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı da çocukların küçük yaşta evlenmesine karşı olduğunu defalarca açıklamıştır. Hem de defalarca.”