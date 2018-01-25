Başbakan Yıldırım: "Operasyon planlandığı gibi gidiyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Sheraton Otel’de düzenlenen Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreninde konuştu. Ortak Ödeme Platformu hakkında bilgi veren Yıldırım, “Ne anlaşılıyor, harcama. Harcayacağız ama kazanmaya da devam edeceğiz. Kartın içini doldurmazsak harcarsın biter, ondan sonra kara kara düşünürsün. Daha çok üreteceğiz, iş yapacağız, daha çok insanımıza iş bulacağız, ülkemizi kalkındıracağız, milletimizin refahını artıracağız, ondan sonra da gerekli olan yerlere harcayacağız? 6 tane güzide kuruluşumuz bir araya gelmiş, vatandaşımızın işini kolaylaştırmak için teknolojik araç geliştirmişler; ortak ödeme kartı. Kimler bu şirketler? 177 yıllık şanlı geçmişi olan PTT var, yine Türkiye’nin bir o kadar önemli 170 yıllık geçmiş olan Türk Telekom var, Türkcell var, ayrıca Denizbank var, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin şirketi var. Vatandaşımıza hizmet vermek için bir araya geldiler. Burada para transferi, ödeme imkanları daha da kolaylaşıyor. Entegrasyon projesi. Türkiye’nin neresinde olursanız olun, diyelim ki otobüse bineceksiniz, onların ulaşım kartı olmayabilir, bu cebinizdeki Türkiye kartıyla rahat ödeminizi yapacaksınız, cüzdanda 10 tane kart taşıma mecburiyetinde kalmayacaksınız. Tek kartla her yere tek ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir” ifadelerini kullandı.

“BU BİR KREDİ KARTI DEĞİL”

Teknoloji alanındaki gelişmelere işaret eden Yıldırım, “Teknolojide sınır yok. Sanal gerçeklikten bahsediyoruz, robotik gelişmelerden bahsediyoruz. Daha da ötesi artık insanların değil, eşyaların, nesnelerin birbiriyle iletişiminden bahsediyoruz. Bilişim yollarını daha da genişletmek ve burada verilecek hizmetleri daha hızlı ve kolay şekilde yapma ihtiyacı var. Türkiye’de hala nüfusumuzun yüzde 40’ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu, sayısallaşma ve dijitalleşmede alacak çok yolumuz var demektir. Perakende anlaşmaların hala yüzde 60’ı nakitle yapılıyor. Bu ortak platform, vatandaşın parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu sistemle, bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar, cep telefonlarından para yatırabilecekler. Bu, bir kredi kartı değil. Bununla gidip borç para alma imkanı yok. Vatandaşlarımız kendi paralarıyla işlemlerini yapabilecek. Gerek kart, gerek cep telefonunu kullanarak, alışveriş, işlemler gerçekleştirilebilecek. Her türlü toplu ulaşımdan aynı kartı kullanarak yararlanacaksınız. Böylece artık Kars kart meselesi de ortadan kalkıyor. Memleketteki akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız” açıklamasında bulundu.

Güvenlik ve maliyetin de önemine işaret eden Yıldırım, “Ekonomide kayıt içine daha fazla girmiş olacak. Çok büyük faydaları var” dedi.

ZEYTİN DALI OPERASYONU’NU DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Operasyonu’na da değinerek, “Bugün 6’ıncı günü. Bu operasyon başlarsa Türkiye ekonomisi krize girecek, büyük sıkıntılar yaşayacağız filan gibi kara propagandalar yaptılar. Burada milletime açık bir şey söylüyorum, Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. Biz, terörle mücadeleyi bugün yapmıyoruz. Dolayısıyla bizim ekonomimiz, bu ve buna benzer mücadelelerle, terör mücadeleleriyle, teröre yönelik sınır ötesi operasyonlardan etkilenmez. Hayatın normal akışı devam eder. İş yapmak isteyen iş, yeni yatırım yapmak isteyen yeni yatırım yapar” diye konuştu.

Türkiye’nin bir yandan vatandaşının güvenliğini korurken, huzurunu sağlarken, diğer yandan da topraklarımıza göz diken, vatandaşın güvenliğine kasteden terör örgütleriyle de amansız mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, “Dün Kilis’te akşam namazında operasyondaki askerlerimize, Mehmetçiklerimize, kahraman güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşlarımız var. Arkasından gereken karşılık verildi, bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Biz, insanlara şunu anlatıyoruz; dua eden o insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar? Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın, onunla karşılaşın. Bunların işi gücü alçaklık. Nerede savunmasız, sivil bir insan varsa ona zulüm ederler, onun hayatına kastederler. Biz, durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güney hudutlarımızda oluşturulmaya çalışılan bir şer kuşağını, terör oluşumunu, sözde devlet oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı ve meşru bir operasyon. Onun için dünyada bu konuda Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir” dedi.

“Üzücü olan, müttefik bildiğimiz, NATO’da yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette” diyen Yıldırım, “Çok acı ve vahim bir durumdur. Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması, bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması Amerika halkını küçük düşürücü bir iştir. Böyle bir ülkenin, yıllarca Türkiye ile birlikte çalışmış bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken, NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü destek, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz, İran’dan Akdeniz’e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. İster Fırat’ın doğusu, ister Fırat’ın batısı olsun. İnsanımızın can ve mal güvenliğine, bölgenin yeni kaoslara, yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyiz. Bugün altıncı gündeyiz. Orada yaşayan masum Arapları, Kürt kardeşlerimizi, Türkmenleri canından bezdiren terör örgütünün 300’den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon planlandığı gibi gidiyor. Burada DEAŞ’la, PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG, ister PYD koysunlar biz onları biliriz. Hangi kılığa girerlerse girsinler” açıklamasında bulundu.

DEAŞ örgütüyle en amansız mücadeleyi Türkiye’nin yaptığını belirten Yıldırım, “Diğerleri lafını yapıyor. Bu mu DEAŞ’la mücadele? Oradan çıksınlar da başka yere gitsinler. Gitsinler Mısır’da toplu katliam yapsınlar, Türkiye’de eylem yapsınlar, insanlığın başına bela olmaya devam etsinler. Türkiye’nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak. Bu operasyon, DEAŞ’ın Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçişini engelleyen bir operasyon. Türkiye’de sağlam durulamazsa, bölgedeki istikrarsızlık, terör dünyanın her tarafına da yayılır. Biz, esasında sadece bölgenin değil, Avrupa’nın da güvenliğini sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin ekonomisiyle, yenilikçi çalışmalarıyla, yerli ve milli projeleriyle hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü anlatan Yıldırım, Türkiye ekonomisinin gelişmeye devam ettiğine dikkati çekti. Başbakan Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformu kapsamındaki kartların 2018 yılının Temmuz ayından itibaren piyasaya verilmeye başlanacağını duyurdu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, Türkiye Ortak Ödeme Platformu’na ilişkin şunları söyledi:

“Böyle bir kartı, Ortak Ödeme Platformu’nu gerçekleştirirken banka ayağı önemliydi. Vakıf Katılım ve Denizbank’a teşekkür ediyorum. Ulaşım ve haberleştirme altyapısını millileştirmenin ve yerleştirmenin de bir uygulaması olacak. Ulaşım ve haberleşmede 80 yılda hayal gibi gözükenleri birkaç yılda gerçekleştirdiniz ve hizmete sundunuz. Tren rayı yapamazken bugün ülkemizde hızlı tren rayı yapıyorsak, kendi tren araçlarımızı yapan hale geldiysek sizin himayelerinizin yadsınamaz katkısı var. Yerli ve milli baz istasyonunda testler devam ediyor. 5G altyapısını da millileştirme ve yerleştirme adına sektör ve bakanlık olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Türksat 6A’nın da imalat çalışmalarına başladık, inşallah 2020’de fırlatacağız” diye konuştu.

“ORTAK ÖDEME PLATFORMU, BU SENENİN İKİNCİ YARISINDA HİZMETE SUNULACAK”

Bankacılık, kargo, bilişim alanında vatandaşa hizmet götüren PTT’nin attığı adımların önemli olduğunu anlatan Arslan, bu projenin de bunlardan biri olduğunu ifade etti. Bin 800 banka olmayan noktaya hizmet götürüldüğünü belirten Arslan, 2 bin 252 PTT Matik’le hizmet verilir hale gelindiğini söyledi. Arslan, Ortak Ödeme Platformu adı altında güçlü ve kaliteli hizmet veren sistemin bu senenin ikinci yarısında hizmete sunulacağını dile getirdi. Törende platformu anlatan kısa bir film izletildi. Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra anlaşmayı imzaladı.