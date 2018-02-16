Başbakan Yıldırım Boyko Borisov ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Münih Güvenlik Konferansı’nın (MSC) yapıldığı Bayerischer Hof Oteli’nde bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, katılacağı 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Borisov’la görüştü. Yıldırım, Bulgar mevkidaşıyla görüşmesinin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve yabancı yatırımcılarla görüşecek.

Öte yandan, bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC) farklı ülkeleri temsil eden heyetler arasında yaklaşık 2 bin ikili görüşme gerçekleştirilecek. Konferansa 30 oturumda 120 konuşmacı katılarak, uluslararası sorunlar hakkında görüşlerini dillendirecek. 21 ülkenin devlet başkanı ve başbakanının katıldığı konferansa 80’i aşkın savunma, içişleri ve dışişleri bakanının yanı sıra dünya genelinden 500’ü aşkın üst düzey konuk katılıyor.

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