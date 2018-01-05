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Başbakan Yıldırım: "Ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak"

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin, "Biz ülke yönetiyoruz. 2019’da seçim olacak, herkes meydana çıkacak, ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak" dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:24
Başbakan Yıldırım: "Ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak"

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin, "Kiminle karar verecek, hangi yönde gidecek o kararı verecek olanlara aittir. Biz kimse hakkında şöyle olacakmış böyle olacakmış, geleceğe yönelik tahmin yürütmek durumunda değiliz. Biz ülke yönetiyoruz. 2019’da seçim olacak, herkes meydana çıkacak, ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, cuma namazını Hamamönü’ndeki Taceddin Sultan Camii’nde kıldı. Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başbakan Yıldırım, "Kabine revizyonu" ile ilgili bir soruya, "Olmayan şeyin nesini öngöreyim" karşılığını verdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Kiminle karar verecek, hangi yönde gidecek o kararı verecek olanlara aittir. Biz kimse hakkında şöyle olacakmış böyle olacakmış, geleceğe yönelik tahmin yürütmek durumunda değiliz. Biz ülke yönetiyoruz. 2019’da seçim olacak, herkes meydana çıkacak, ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak" değerlendirmesini yaptı.

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