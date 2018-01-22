Başbakan Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüştü

Görüşmenin gündemi Afrin’de terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatıydı.Başbakan Yıldırım, harekat kapsamında sürdürülen operasyonlar hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. Görüşmenin ardından ikili basının karşısına geçti. İlk açıklama Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Son derece verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden CHP Genel Başkanı, “Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldi" dedi. Hiç bir Türk askerine zarar gelmeden harekatın tamamlanmasını dileyen Kılıçdaroğlu, "Askerlerimiz görev yaparken Suriye’nin toprak bütünlüğüne de katkı yapıyorlar” dedi.