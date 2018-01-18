Bakan Tüfenkci: "Çiftlik Bank’a benzer 11 organizasyonun daha var"

Doha’da Katar-Türkiye İş Forumu’nu takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uzun süredir Bakanlık markajında olan Çiftlik Bank’a benzer 11 organizasyonun daha olduğunu söyledi. Bu şirketlerle ilgili de inceleme başlatıldığını söyleyen Bakan Tüfenkci, “Saadet zinciri’ gibi çalışıyorlar. Somut mal alım-satımı olmadan yüksek kar vaadiyle bir anlamda kandırarak insanları sisteme dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra gerekçeler öne sürerek ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Katar’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

Çiftlik Bank ile ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Tüfenkci, "Bakanlığımıza gelen şikayetler doğrultusunda biz inceleme başlatmıştık. Müfettişlerimiz incelemelerini iki konuda bitirdi. Bir konuda çalışmaları son aşamaya geldi. Ayrıca reklamlarını 3 ay süreyle durdurma cezası vermiştik. Tüketicileri koruma adına bankalarda biraz daha hassas davranıyorlar. Bu sistemle çalışan sadece Çiftlik Bank yok. 11 tane daha, Türkiye’de çeşitli adlarla faaliyette bulunan organizasyonlar var" açıklamasında bulundu.

Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank benzeri bu 11 organizasyonu da müfettişlerin incelediğini belirterek bunların İzmir, Konya, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde olduğunu söyledi. Tüfenkci, "Saadet zinciri’ gibi çalışıyorlar. Somut mal alım-satımı olmadan yüksek kar vaadiyle bir anlamda kandırarak insanları sisteme dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra gerekçeler öne sürerek ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar" ifadelerini kullandı. Tüfenkci, konuyla ilgili 11 müfettişin çalıştığını söyledi.

“VATANDAŞ DİKKATLİ OLMALI”

Vatandaşa bu tip organizasyonlarla ilgili uyarılarda da bulunan Tüfenkci, "Vatandaşlarımızın gerçek mal alım satımı olmayan organizasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Belli bir süre gidiyor, sonra bu işe dahil olanların mağdur olduğunu görüyoruz. Vatandaşların bu tarz durumları iyi incelemeleri gerekiyor” dedi.

“HEDEF, ESNAFI TÜCCAR, TÜCCARI SANAYİCİ YAPMAK”

Yakın zamanda açıklanması beklenen Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili de bilgi veren Tüfenkci, Eylem Planı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK’lar ve esnafların katılacağı bir programla açıklanacağını söyledi. Tüfenkci bu konuda, “Esnafı büyütüp tüccar yapmak, tüccarı büyütüp sanayici yapmak, sanayiciyi büyütüp ihracatçı yapmak hedefimiz. Küçük esnafımızın sürekli yanındayız” diye konuştu.

“SENETE İTİBAR KAZANDIRACAĞIZ”

Karekodlu çek uygulamasının olumlu ilerlediğine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “Şimdi aynı şekilde senetler ve bono konusunda da piyasa bizden bir düzenleme bekliyor. Bununla ilgili bankalar birliğiyle beraber arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah 2018 içerisinde bunu da hayata geçirmek istiyoruz. Çalışmalarla senete itibar kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“İHALELERDE TÜRK FİRMALARINA ÖNCELİK”

Katar’daki temaslarına ilişkin de bilgi veren Bakan Tüfenkci, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani’nin 2022 FİFA Dünya Kupası ihalelerinde Türk firmalarına öncelik verileceğini tekrarladığını ifade etti. Bakan Tüfenkci, "Türk firmalarının işi sıkı tutarak projelerle yakından ilgilenmesini bekliyoruz. Katarlı yatırımcı firmaların da Türkiye’ye ilgisi maksimum düzeye erişti. Doğru bir planlamayla bu yatırımları buluşturmak istiyoruz. Türkiye fırsatlar ülkesi ve bu fırsatlardan Katarlı kardeşlerimizde faydalansın istiyoruz. Ticaret hacmimiz 2017’de 9 milyon dolara erişti. 2018 yılında bu çok daha yüksek oranlara erişecek. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

“ŞİRKETLERİMİZİN BU PAZARI KAÇIRMAMASI LAZIM”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise geçen yıl aynı tarihlerde Katar’da düzenlenen KOBİ Forumu’na göre bu yıl düzenlenen iş forumunda daha fazla görüşme yapıldığına dikkat çekerek, “Anket yaptık. KOBİ Forumu’nda ortalama firma başına 1,5 görüşme yapıldığı tespit edilmişti. Şu anda yapılan ankette ise bu rakam yaklaşık 6 oldu. Bu Türkiye’ye gösterilen ilginin en somut göstergesi. Bine yakın ikili iş görüşmesi. Bu bize fırsatı gösteriyor" dedi.

Hisarcıklıoğlu, “Türk firmalarının işi sıkı tutarak projelerle yakından ilgilenmesini bekliyoruz. Her alanda fırsat var. Şirketlerimizin bu pazarı kaçırmaması lazım” diye konuştu.

“11 ŞİRKET İÇİNDE KİMLER VAR?”

Edinilen bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gelen şikayetler çerçevesinde Çiftlik Bank uygulamasına benzer faaliyette bulunmaları nedeniyle, piramit satış sistemi olarak nitelendirilen şüpheli ticari işlemleri bulunan 11 şirket şöyle:

“Çılgın Tavuklar, Maden.İm, Çiftlikmania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cashçiftlik, Elit Çiftlik, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çiftlikshop, Bizim Tavuklar, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.”