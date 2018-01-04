Bakan Özhaseki: "CHP neden suçu üzerine almıyor"

Bakan Özhaseki, yeni bakanlık binasında basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek 2017 yılında çevre ve şehircilik alanında yapılan çalışmalar ve 2018 yılı hedefleri hakkında konuştu. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Özhaseki gelen soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yatay mimariye gidilmesi yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bir yerin planları seneler sürüyor. Bundan sonra planlar yapılırken çok daha yatay ve doğaya dönük bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Mahalle dokusuna dönüşme dönemi başlıyor. Ama elbette biraz zaman alacak. Bu hepimizin çok hoşuna giden bir emir ve yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

ABDULLAH GÜL’ÜN ÜYELİĞİ

Özhaseki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün üyeliğin konusundaki değerlendirmesi sorusuna, "KHK’larda imzalar var, ben imza atarken titizlenirim. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum" yanıtını verdi.

CHP NEDEN SUÇU ÜSTÜNE ALMIYOR?

TGRT Haber’den Özkan Özcan, doğal sit alanlarının korunması konusuna ilişkin, Ayder Yaylası olmak üzere bazı yerlerde kaçak yapıların olduğu ve bu yapıların yıkılacağı yönündeki iddiaları sordu. Bakan Özhaseki de, "Kaçak yapının en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getirerek İstanbul üzerindeki kaçak yapılaşmayı örnek verdi. Özhaseki, "1990 yılında İstanbul’daki kaçak yapılaşmayı görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği İstanbul’a ihanet konusu. 90’lı yıllarda İstanbul’u bu hale getirenler kimler, niye üstlerine suçu almıyorlar? İstanbul’u bu hale getirenler 4 dönem CHP belediyesi. 1994’e kadar CHP var. İstanbul’a ihanet ederken kendilerini hiç suçlu hissetmiyorlar mı?" şeklinde konuştu. Özhaseki son olarak, Yapı Denetim Sistemi’nde bir sıkıntı olduğunu ve bu konuda yasayı değiştireceklerini kaydetti