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Bakan Ömer Çelik’ten AP Türkiye raportörü Kati Piri’ye eleştiri

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin "PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DEAŞ tehdit" sözlerini kınadı.

28 Ocak 2018 Pazar 19:53
Bakan Ömer Çelik’ten AP Türkiye raportörü Kati Piri’ye eleştiri

AB Bakanı Çelik, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri’ye sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan tepki gösterdi. Çelik, yaptığı paylaşımda, "AP Türkiye raportörü Kati Piri ’PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DEAŞ tehdit’ diyor. Kafalarındaki çarpıklığı bu derece açık ifade etmeleri iyi olmuş. Cümlelerle oynanan çirkin oyuna son vermişler. Piri ’Türkiye için ise DEAŞ öncelikli tehdit değil, PKK tehdit’ diyerek çarpıklığın bir kısmını sürdürmeye devam etmiş. Teröre bakış konusundaki çirkin yaklaşımın bu kadar açık ifade edildiği azdır" ifadelerini kullandı.

"PKK SALDIRISINA UĞRADIĞIMIZDA BU DAYANIŞMAYI HİÇ GÖRMEDİK"

Türkiye’nin hem DEAŞ hem de PKK ile aynı şiddette mücadele eden tek ülke olduğuna dikkat çeken Çelik, Avrupa’da pek çok yerde ise PKK’nın aktif himaye gördüğünün açık olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa’da bazı şehirlerde kamu binalarına Türk bayrağının yansıtılarak dayanışma gösterildiğini gördüklerini ifade eden Çelik, "Ama PKK saldırısına uğradığımızda bu dayanışmayı hiç görmedik. Piri ve benzerleri insanlığı kendi coğrafyalarından ibaret sandığı için onları tehdit edene terörist diyor ama başkalarına saldıran teröristleri tehdit görmüyor. Teröre bakıştan önce ’insan’a bakışla alakalı problem olduğu çok açık. Terör örgütlerinin kendilerine ideolojik hayat sahası bulması esasında bu çarpık zihin durumundan kaynaklanıyor. Ne hazindir ki bu zihniyet AP’de Türkiye raportörlüğü yapıyor. Bir siyasetçinin alfabe düzeyinde bilmesi gerekenleri bilmeyen, bilse de reddeden bir zihnin Avrupa’nın en büyük parlamentosu adına raportörlük yapması trajedidir" değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye açısından meselenin açık olduğunu kaydeden Çelik, "DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız" dedi.

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