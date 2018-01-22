Bakan Kaya: "Bir karış toprağımızı vermedik, vermeyeceğiz"

Gaziler için düzenlenen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih’ töreni Florya’da bir otelde gerçekleştirildi. Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve gaziler katıldı. Program, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmalar sonrasında ‘Devlet Övünç Madalyası’ ve ‘Berat Tevcihi’ alacak gazilerin isimleri okundu. ’Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını’ almak için sahneye çocuklarıyla çıkan bazı gaziler, duygusal anlar yaşadı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ”Nesiler boyu gurla şerefle taşıyacağınız bir bir devlet övünç madalyası olduğuna inanıyoruz. Nesilden nesile evlatlarınıza, torunlarınıza aktaracağınız ve hak ettiğiniz bir madalya olduğuna inanıyoruz. Rabbim bugüne kadar bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Hala tedavileri süren gazilerimiz var. Onlara Rabbim’den acil şifalar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“VATAN AŞKIYLA GERÇEKTEN BAYRAK AŞKIYLA ADETA ÖLÜMÜNE BU VATAN İÇİN SAVAŞMAYA GİDİYORLAR”

Afrin operasyona katılan mehmetçiklerle yapılan röportajları hatırlatan Bakan Kaya, "Dün çok duygulandığımız bir videoyu izledik. Afrin’de operasyon için yolda olan bir Mehmetçiğimize ’ailenize ne söylersiniz’ dediklerinde. ’Beklemesinler diyor’. Vatan aşkıyla gerçekten bayrak aşkıyla adeta ölümüne bu vatan için savaşmaya gidiyorlar. Bu vatan için orada mücadele ediyorlar. Bugün operasyon hala sürüyor. ’Zeytin Dalı’ harekatında görev yapan Mehmetçiğimizi kahraman ordumuzu Rabbim muzaffer eylesin diyorum. İnşallah başarılı bir şekilde orada harekatı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“VATANIMIZIN HER KARIŞ TOPRAĞI ŞEHİTLERİMİZİN KANI İLE SULANMIŞ DURUMDA”

“Vatanımızın her karış toprağı şehitlerimizin kanı ile sulanmış durumda” diyen Bakan Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: ”Bir karış toprağımızı bile vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Rabbim inanıyorum ki ordumuzu muzaffer eyleyecek. Dualarımızla bizde onlara buradan destek olacağız inşallah. Kahraman ordumuzun mücadelesi sonucunda oradaki masum sivillerin de hayatları inşallah normale dönecek.”