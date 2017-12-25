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Bakan Gül: "Biz Türk menfaati ve hukukunu koruyoruz"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Biz Zarrab’ı koruyan bir tavır içerisinde değiliz. Biz Türk menfaati ve hukukunu koruyoruz" dedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:07
Bakan Gül: "Biz Türk menfaati ve hukukunu koruyoruz"

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından restore edilen Savaş Müzesi’nin açılışı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleşti. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Gül, ABD’de görülen Reza Zarrab davasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Bizim ’o kişi masumdur, sudan çıkmış ak kaşıktır’ diye bir şey söylememiz imkansız. Biz burada Türkiye’nin çıkar ve menfaatlerini savunuyoruz. Türkiye’de mahkemeler yok mu ki gidip başka yerde dava açılıyor. Eğer birisi bir konuda yanlış yapmışsa da, Türk savcıları, mahkemeleri çalışıyor. Biz Zarrab’ı koruyan bir tavır içerisinde değiliz. Biz Türk menfaati ve hukukunu koruyoruz. Başından itibaren hukuki bir temelden yoksun bir davanın sonucu ne çıkarsa çıksın Türkiye açısından bir anlamı yoktur” dedi.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ TALEBİ

FETÖ elebaşının iadesi konusunda olumlu bir gelişmenin olmadığını belirten Adalet Bakanı Gül, “Orada olumlu bir gelişme kaydedilmedi, biz mektup da tekrar gönderdik. Ancak olumlu somut bir gelişme olmadı. Terörle mücadele ettiğini savunan bir ülkenin Türkiye’de terörle darbe girişiminin liderliğini yapan örgüt mensuplarını koruması terörle işbirliği açısından çok büyük bir eksikliktir. Amerika’nın bu terör mensuplarını iade etmesi gerekir. Biz bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.12.2017 15:43
Anahtar Kelimeler:
AmerikaTürkiyeReza ZarrabAbdülhamit Gül
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