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Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu’na sert ’Afrin’ cevabı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum” şeklinde yer alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:55
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu’na sert ’Afrin’ cevabı

Açıklamanın vahim bir yanlış olduğunu belirten Bozdağ, “Bu, Türkiye’ye, -Afrin’i teröristlerden temizleme, Afrin’deki teröristlere dokunma- demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir. Belli ki, YPG’ye ‘Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK’nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatının hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir” dedi.

Kılıçdaroğlu ve fikirdaşlarına seslenen Bekir Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin’in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse,Türkiye’nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.02.2018 15:14
Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağChpKemal KılıçdaroğluAfrin
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