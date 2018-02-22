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Bakan Berat Albayrak’tan ABD’ye empati çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Meksika tarafından kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse bir kısmı ölse bir kısmı yaralansa Amerikan toplumu ne hisseder" dedi.

22 Şubat 2018 Perşembe 12:31
Bakan Berat Albayrak’tan ABD’ye empati çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’na katıldı. Bakan Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşarak, "Son günlerde yaşanan Afrin operasyonuyla birlikte her geçen gün daha yüksek bir tonda sahada cereyan eden sürecin Türkiye’nin yalnızca beka meselesi değil. Artık Türkiye’de 81 milyon vatandaşımız bu resmin farkında" dedi. ABD’yi eleştiren Albayrak, "Siz sınırın ötesine 5 bin tır silah yığacaksınız. İki bin tır kargo uçakla farklı ekipman yığacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki 900 küsur kilometre biriyle, 300-400 kilometre diğeriyle olan sınırınızdaki gelişmeleri oturup bekleyeceksiniz. Oradan son iki yılda yüzlerce, sadece Afrin operasyonu özelinde yaklaşık 100 tane füze havan topu, havan mermisi noktasında başta da sivil insanlarınız olmak üzere tehdit unsurları oluşturacak gelişmeleri izleyeceksiniz. Öyle öyle bir şey yok" dedi.

Amerikalı dostlarını empati yapmaya davet eden Bakan Albayrak, "Amerikalı dostlarıma hep şunu ifade ettim. Şu empatiyi yapalım. Teksas’ın hemen sınır bölgesinde Meksika tarafından kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse bir kısmı ölse bir kısmı yaralansa Amerikan toplumu ne hisseder. Daha da ötesi bu saldırıyı gerçekleştiren terör grubuna bu füzeleri stratejik müttefiğiniz olarak tanımladığınız ülkelerden tedarik edildiği bilgisini duyduğunuzda ne hissedersiniz. Türkiye, bölgenin, dünyanın çok önemli gelişmeler olduğu, bu süreçte artık bağımsız bir iç ve dış politikayı her geçen gün sahada uyguluyor. Bu beraberinde fırsatları da doğurduğu kaçınılmaz. zahmetsiz rahmet olmuyor" dedi.

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:51
Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakABDTerör
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