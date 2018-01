Bakan Albayrak: "Bu ülke terörden canı acıyorsa gereğini yapacaktır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Berat Albayrak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni” ne katıldı. Törende İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da hazır bulundu. Törende konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin tarihi günlerden geçtiğini belirterek, “Geçmişte topuyla, tüfeğiyle milletimizin imanını boğmaya çalışan, semalarımızı ezansız, bizleri vatansız koymaya çalışanlar bugün aynı saldırı atmosferi ile sahnedeler. Tarihin her döneminde mukaddeslerimiz uğruna mücadele etmekten, vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı feda etmekten çekinmedik. Yüzyıl önce kurtuluş savaşında bizleri parça parça bölmeye çalışanlara karşı nasıl Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Sakarya’da kefen cepte mücadele ettiysek bugün de tüm vatan toprağımıza göz diken hainlerin kökünü kurutmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi kuşkusuz en büyük kahramanlarımız siz gazilerimiz ve şehit aileleri. Bu mücadelenin yükünü muhakkak ki bütün milletimizin omuzlarında olduğu aşikar ancak bunun en çok yükünün siz gazi ve şehit ailelerimizin omuzlarında olduğunu biliyoruz. Biz her şartta devletiniz olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

"MİLLİ ÇIKARLARIMIZ NEYİ GEREKTİRİYORSA, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA HER TÜRLÜ HAMLEYİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Konuşmasında Afrin’de gerçekleştirilen harekata da değinen Albayrak, “Cumhurbaşkanımız ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar girdik. Dün kahraman ordumuz El Bab’da ne yaptıysa bugün de Afrin’de aynı cesaret ve kararlılıkla hedeflerine yürüyor. Türkiye olarak kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal gibi bir niyetimiz de yok. Tek bir amacımız var o da kendi milli bekasına yönelen tehdit nereden gelirse gelsin boğmaktır. Bizler ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ şiarıyla yetişen bir milletiz. Dün bağımsızlığımıza istiklalimize göz dikenleri nasıl perişan ettiysek, bugün de aynısını yapmaya muktediriz. Kimse bizden oturup bu olaylara seyirci kalmamızı beklemesin. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz. Türk milleti Türkün ateşle imtihanı her dönemde yaşadı. Ama hiçbiri bu dönemki kadar sinsi ve aşağılık oyunlarla gerçekleşmedi. Eskiden cenkler daha mertçe idi. İki ordu bir meydanda toplanır savaşırdı. Şimdi yanımıza bakıyoruz, arkamıza bakıyoruz hainleri görüyoruz. Yiğitlik mertlik bu milletin şanından ama Allah mu millete mert düşman nasip etsin. Bu dönemki mücadele tarihtekilerden çok daha zor. Biz sabrettik. Tüm bu mücadelede tüm konunun detaylarını muhataplarımıza diplomasi diliyle tek tek anlattık. Yapılan yanlışlardan dönülmesi noktasında uyardık. Eğer Türkiye’nin sağduyulu politikasını ‘atalet’, ‘pasiflik’, ‘korkaklık’ gibi algılayanlar olduysa Fırat Kalkanı’na, Afrin’e, 15 Temmuza baksınlar. Tüm bu tehditlerin bertaraf edilmesi için gerek askeri gerek diplomatik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Diplomasinin sonuç vermediği yerde sorunu çözmek için gerektiğinde sahaya inerek her türlü müdahaleyi yapacağını Türkiye Cumhuriyeti devleti ordusuyla bir kez daha göstermiştir” şeklinde konuştu.

"KİMSE ÇIKIP BU KONUDA TÜRKİYE’YE AKIL VERMESİN"

Türkiye’nin müttefiklerinden destek beklediğinin altını çizen Bakan Albayrak, “Müttefiklerimizden destek beklemek en doğal hakkımız. Terör artık uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız hep ‘iyi terörist, kötü terörist olmaz’ dedi. Terör odakları doğdukları coğrafyada kökünde kazınmadıkça bir ur gibi dünyanın her bölgesine yayılacak ve masumları katletmeye devam edecektir. Biz bu konuda muhataplarımızda dürüstlük bekliyoruz. Ama bu konuda verdiğimiz mücadele milli çıkarlarımız ve siyasetimiz ötesinde evrensel değerler noktasında bölge halkının huzuru ve refahını ilgilendirmekte. Kimse çıkıp bu konuda Türkiye’ye akıl vermesin. Eğer birileri hala kulak asmıyorsa, Cumhurbaşkanımız ne dedi ‘kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız’. Kusura bakmasınlar bu ülke terörden canı acıyorsa gereğini yapacaktır. O eski defterler çoktan kapandı. Bir zamanların Türkiye’yi söyleneni yapan, hiçbir şeye itiraz etmeyen, otur dediğinde oturan, emir talimat alan Türkiye artık yok. Bu böyle biline. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni Türkiye’nin başarılarla dolu hikayesini 80 milyon birlikte yazıyoruz. Kendimiz için değil, evlatlarımız için, torunlarımız için, bu milletin tarihinde şanlı bir yüzyıl olması için” ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİNİZ SİLAHLA TÜRKİYE’DE MASUMLARIN CANINI YAKARKEN NEREDEYDİNİZ"

Bakan Albayrak Afrin operasyonuna yönelik dünyadan gelen tepkileri de eleştirerek şunları söyledi: “Afrin operasyonu oluyor, birileri bir açıklama yapmış. Kim teröristlerin sözcülüğüne soyunuyor, kim milletin yanında saf tutuyor görüyoruz. Birileri eli kanlı teröristleri özgürlük savaşçıları gibi göstermeye çalışıyor. Birileri açıklama yapıyor ‘endişeliyiz’ diye. Eğer samimi iseniz Suriye’de İŞİD ile savaşan ÖSO mensupların bu kalleşler tarafından katledilirken neredeydiniz. Suriye’nin sosyolojik yapısını öldürülürken neredeydiniz. Çocukların silahla birer militana dönüştürülmesi ile ilgili görüntüler yayınlanırken neredeydiniz. Sizin verdiğiniz silahlar ve bombalar Türkiye’de masumların canını yakarken neredeydiniz. Batılı birçok ülke terörle mücadelede sınıfta kalmıştır. Türkiye gibi bir ülkeye karşı samimiyet testinde sınıfta kalmıştır.”

“15 TEMMUZ GECESİ İMAN AŞKI ÇELİKTEN ZIRHLARI ERİTTİ”

Bakan Albayrak konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatarak, “15 Temmuz gecesi iman aşkı çelikten zırhları eritti. Aklını kiraya verenler, hakkın gerçek kullarına karşı sonsuz bir hüsrana uğradılar. Milyonlarca yüreğin sağına ve soluna bakmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkarak büyük bir iman aşkı ile vatan savunmasında nasıl bir destan yazdığında şahit olduk. Böyle bir milletin ferdi olmaktan, o gece 3 evladımla Cumhurbaşkanımızı yanında her anını teneffüs ettiğim o gece bu milletin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duydum. Bu mücadele devam edecek. Bu topraklar bizim vatanımızsa bu topraklar üzerinde plan yapanlar bitmeyecek.” dedi.

Bakan Albayrak konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalya verdi. Bu sırada yaşlı bir gazi yakının elini öperek sarılan Bakan Albayrak, duygusal anlar yaşadı.