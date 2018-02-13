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Bahçeli: "Kimse Menbiç’ten parmak sallamaya kalkışmasın"

ABD’yi hedef alan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Herkes ayağını denk alsın. Kimse Türk milletine Menbiç’ten parmak sallamaya kalkışmasın. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın" dedi.

13 Şubat 2018 Salı 11:45
Bahçeli: "Kimse Menbiç’ten parmak sallamaya kalkışmasın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Bir şehidimizin babası, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın babasını şu sözlerle teselli etmiştir: ‘Allah ordumuza, devletimize güç versin. Allah kahraman ordumuza karada, havada musaffed etsin. Anasız olur, babasız olur, evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz.’ Şehit Yunus Emre Doğan’ın babası da evladının ardından ‘Senin görevini ben tamamlayacağım. O dağlara ben gideceğim’ diyerek zalime, haine, Türk düşmanlarına adeta meydan okumuştur. Geçen haftaki grup toplantımızda söylediğim, ‘Gerekirse Afrin’e ben de giderim, taşıdığım canı seve seve veririm’ sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, istismara kalkanlar, hadi bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutunmuş kripto PYD’liler, demokrat kisveli PKK muhipleri, fırsat kollayan gizli FETÖ hayranları, yüreğiniz yetiyorsa, aklınız kesiyorsa, şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim. İhtiyaç hasıl olursa Afrin’e giderim dedim, baktım ki sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD’ye zırh oldular. İçimizden devşiren küçük bir azınlık YPG’nin kuyruğuna takıldı. Bu sözlerimden birileri rahatsız oldu, adeta kabus gördü. Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken, tepki CHP ‘den, İP’den ve yedeklerinden sıra sıra geldi. Haine mesaj verdim, yankısı iş birlikçilerden duyuldu. Afrin’e operasyona katılan, bu vatan için toprağa düşen tüm kahraman askerlerimiz benim öz ve öz evladımdır. Evlatlarımla birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle alacağım? Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten, aynı sipere girmekten en ufak tereddüt göstermeyeceğim. Dün Kerkük için 5 bin Bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını tekrar ediyorum. Yüz binlerce Bozkurt Afrin için hazırdır” ifadelerini kullandı.

ABD’YE NET UYARI

"Beyaz Saray açık açık söylesin. Dost muyuz, düşman mı? Devam mı, tamam mı?" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "-Ya istiklal ya ölüm- diyerek dün nasıl esaret prangalarını paramparça ettiysek, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç’ten parmak sallamaya kalkışmasın."

Son Güncelleme: 13.02.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliAfrinABDMenbiç
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