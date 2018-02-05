Avukatlar gönüllü askerlik için başvuru yaptı

Afrin operasyonunun 17’nci gününde, orduya destek olmak isteyen bir grup Avukat, Bakırköy’de bulunan Askerlik Şubesine giderek başvuruda bulundu. Zeytin Dalı Harekatı’nda gönüllü askerlik yapmak isteyen hukukçular, şube önünde toplandı. Hukukçular platformu adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Av. Zeki Arıtürk ve bir grup Avukat açıklamaların ardından dilekçelerini teslim etti.

"ŞANLI ASKERLERİMİZİ ALINLARINDAN ÖPÜYOR, BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

Hukukçular platformu adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Av.Zeki Arıtürk, ‘‘Nerede bir zulüm varsa, nerede bir işkence ve nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa daima mazlumun yanında yer alan milletimiz ve şanlı ordumuz bugün Suriye’de devam eden zulmü sona erdirmek için kapsamlı bir harekat yürütmektedir. Bu harekatın sınırlarımızdaki tüm tehdit unsurlarının temizleninceye kadar devam etmesi gerekmektedir. Buradan harekata düğüne gider gibi giden, ailelerine bizi beklemesinler diye mesaj gönderen şanlı askerlerimizi alınlarından öpüyor, bağrımıza bastığımızı belirtmek istiyoruz’’ dedi.

‘‘GÖNÜLLÜ OLARAK ORDUMUZA DESTEK OLMAK İÇİN DİLEKÇELERİMİZİ SUNACAĞIZ’’

Hukukçular olarak her daim ordunun ve milletin yanında bulunduklarını ifade eden Av.Zeki Arıtürk, ‘‘Afrin’de gerekirse ihtiyaç duyulan herhangi bir yerde her daim ordumuzla görev almaktan geri durmayacağımızı belirtmek ister, bu amaçla gönüllü olarak dilekçelerimizi Bakırköy Askerlik Şubesine sunacağımızı belirtmek isteriz. Bizler özellikle son zamanlarda kendilerini bir takım makamların işgalcisi olarak gören, hukuktan aldığını zannederek bir takım açıklamalar yapanlarda bu yapılan operasyonların hukuka ve insan haklarının hukuka ve evrensel insan haklarına, uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu söyleyen insanlar için, hukuksal olarak açıklama yapma gereği duymaktayız’’ ifadelerini kullandı.

‘‘TÜRKİYE MEŞRU HAKLARINI KULLANMAKTADIR’’

‘‘Anayasamızın 92’inci maddesine ve uluslararası anlaşmalarda Türkiye meşru haklarını kullanmaktadır’’ diyerek sözlerini sürdüren Arıtürk, ‘‘Acaba Amerika’nın Suriye ile bir sınırımı vardır, Fransa’nın bir sınırı mı vardır ki hangi anlaşmalar içinde şu an oradalar.Mazlum insanlara Amerika, Fransa ve diğer devletler operasyon yapmaktadır. Bu soruları lütfen insanlar sorsunlar. Tarihimiz boyunca bizim yönettiğimiz bu topraklarda, insanlarımıza huzur ve barış getirmek için orada bulunan askerlerimizin tamamen hukuk ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde orada olduğunu özellikle kamuoyunun bilmesini isteriz’’ diye konuştu.