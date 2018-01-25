Avukat Celal Çelik hakkında yurt dışı yasağı kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve 28 Eylül 2017’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Celal Çelik hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’, ’’hakaret’’ ve ’’terör örgütü propagandası yapmak’’ suçlarında yürütülen soruşturma sürerken savcılık yeni bir karar aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol nedeninin ortadan kalkması nedeniyle avukat Çelik hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Şüpheli Çelik hakkındaki soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.