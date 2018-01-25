Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Avukat Celal Çelik hakkında yurt dışı yasağı kaldırıldı

FETÖ’nün avukat yapılanması soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:36
Avukat Celal Çelik hakkında yurt dışı yasağı kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve 28 Eylül 2017’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Celal Çelik hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’, ’’hakaret’’ ve ’’terör örgütü propagandası yapmak’’ suçlarında yürütülen soruşturma sürerken savcılık yeni bir karar aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol nedeninin ortadan kalkması nedeniyle avukat Çelik hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Şüpheli Çelik hakkındaki soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım: "Operasyon planlandığı gibi gidiyor"
Başbakan Yıldırım: "Operasyon planlandığı gibi gidiyor"
HDP'li Baki Yıldırım gözaltına alındı
HDP'li Baki Yıldırım gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım: "300’den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
Başbakan Yıldırım: "300’den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
Komandolar harekattan önce böyle yemin etti
Komandolar harekattan önce böyle yemin etti
"ABD’nin açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor"
"ABD’nin açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim