Askeri okullara öğrenci alımı nasıl yapılacak?

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan sınavların hemen hemen tamamına yakınının Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kontrolü altında gerçekleştiğini belirten Bakan Canikli, Milli Savunma Üniversitesinin (MSU) temel ilkelerini söyledi. Canikli, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen devletin temel niteliklerine bağlı, disiplinli, demokratik ilkeleri benimsemiş, milli ve manevi değerlerimize bağlı ve tarih şuuru olan, tarihi ve kültürel mirasından kopmamış, gelişime açık, sorgulayan ancak askeri hiyerarşinin bilincinde olan, attıkları her adımda, verdikleri her kararda akıl ve vicdanlarının sesine kulak verebilen, yüce Türk milletinin emrinde subay ve astsubay yetiştirmektir” dedi.

15 Temmuz’dan sonra subay ve astsubaylarda ciddi bir kayıp olduğunu hatırlatan Canikli, “Bu açığı telafi etmek için çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlandı. Bugün itibariyle Harp Okullarında 3 bin 938’i Türk, 520’si farklı ülkelerden misafir öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 458 öğrenci eğitim görmektedir. Aynı şekilde, Astsubay Meslek Yüksek Okullarında 2 bin 235’i Türk, 136’sı misafir askeri öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 441 gencimiz eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim veren Harp Enstitülerimizde 15’i misafir 306 öğrenci, Araştırma Enstitülerimizde ise 122 öğrenci eğitim görmektedir. Harp Okullarımızda, Astsubay Meslek Yüksek Okullarımızda, Harp Enstitülerimiz ve Araştırma Enstitülerimizde 641’i misafir olmak üzere toplam 7 bin 327 evladımız eğitim görmektedir” diye konuştu.

ASKER İHTİYACINI AÇIKLADI

TSK’nın acil ihtiyacını karşılamak üzere dış kaynaktan subay ve astsubay temin çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Canikli, 2018 yılında yapılacak alımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

“2017 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 855 subay, bin 518 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 226 subay, 704 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 527 subay, bin 127 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığında ise 155 subay, 250 astsubay olmak üzere toplam bin 763 subay ve 3 bin 300 astsubay eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, teğmen ve astsubay olarak naspedilmişlerdir. Bu çerçevede dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede subayların sınav işlemleri tamamlanmıştır. Kısa bir süre sonra subay eğitimine alınacak ve 6 aylık bir eğitim sonucunda teğmen olarak naspedileceklerdir.”

GENÇLERE SESLENDİ

Askeri okullara öğrenci alımında bu sene ilk kez uygulanacak olan sınav sistemini açıklayan Canikli, “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında yapılan değişiklik nedeniyle bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik bir düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kapsamda, ÖSYM ile MSB arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol ile Harp Okullarında ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında eğitim ve öğretime zamanında başlayabilmek amacıyla 18 Mart 2018 tarihinde 81 il merkezinde MSB Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılması planlanmıştır. Yapılacak bu sınav sonrası adaylar fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacaktır. Bu sınav sadece ikinci aşama sınava çağırılacakların belirlenmesi amacıyla yapılacaktır. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile ÖSYM’nin üniversite öğrencileri için yapacağı sınav puanları dikkate alınarak aday değerlendirme puanı tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek. 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan sınav, temel yeterlilik testi ağırlığında olacak, sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Sınav başvuruları 09 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2018 tarihine kadar başvurular gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Bu noktada gençlerimize sesleniyoruz; onları bu şerefli ordunun bir mensubu olmaya, geleceğin komutanı olmaya çağırıyoruz. Gelin bu şerefli ordunun sizlerde bir mensubu olmak için başvurunuzu yapın. Gelin, tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü ordularından biri olan TSK’da subay ve astsubay olarak yerlerinizi alın” ifadelerini kullandı.

Bakan Canikli, “15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Harp Okullarında okumuş öğrencilere ilişkin yeni bir inceleme söz konusu mu?” sorusunu şu cevabı verdi:

“Harp Okullarına giriş sınavlarında örgütün 15 Temmuz öncesinde çok büyük bir hakimiyet kurduğunu ve neredeyse kendi kontrolleri dışında hiçbir öğrencinin TSK’ya girmediği şeklinde bir sistem kurduklarını söylemek doğru bir tespit olur. Bahsettiğiniz öğrencilerde örgütün tamamen kontrolünde yapılan sınavların sonucunda Harp Okullarına giren öğrencilerdi. Bu bilgi ve gerçek ışığında başka bir değerlendirme yapılmayacaktır. Bu konudaki uygulama Kanun Hükmündeki Kararnameler ile şekillenmiştir.”

Canikli, 2019’da, Yenikapı ruhuyla hareket ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine ilişkin ise “Sayın Bahçeli’nin bu değerlendirmelerini saygıyla karşılıyoruz. Bunun ötesinde bir analiz yapmanın çok fazla bir anlamı yok. Saygıyla karşılıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.