Artvin’de Okuma Yazma Bilmeyenlerin Sayısı Yarı Yarıya Azaldı

Karadeniz Bölgesi’nin en doğusunda yer alan kentlerden Artvin’de okuma yazma bilmeyenlerin sayısı her yıl biraz daha azalıyor. Ülke genelinde başlatılan eğitim seferberliğinin meyveleri Artvin’de de toplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2008’de kentte toplam 131 bin 780 idi. Bunların içinde okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 11 bin 254 olarak kayıtlara geçti. Okuma yazma bilmeyenlerin bin 930’u erkek, 9 bin 324’ü ise kadın idi. 10 yıl boyunca yapılan çalışmalar sonunda okuma yazma bilmeyenlerin sayısında yarı yarıya azalma yaşandı. 2018’de kentte 144 bin 979 olarak kayda geçti. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı ise 11 binlerden 5 bin 275’e kadar düştü. Ancak Artvin’de hala 727 erkek ve 4 bin 548 kadın okuma yazma bilmiyor.(BSHA)