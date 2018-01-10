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Akşener: "Baraj hedefimiz de yüzde 5"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Programımıza Türkiye milletvekilliği kavramını koyduk ve baraj hedefimiz de yüzde 5" dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:31
Akşener: "Baraj hedefimiz de yüzde 5"

Kırıkkale’de İl Başkanlığının açılışını yapan Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Biz programımıza Türkiye milletvekilliği kavramını koyduk ve baraj hedefimiz de yüzde 5; temsil kabiliyeti herkeste olsun diye. Geçmişte o yüzde 10’luk baraj meselesi başka saiklerle konulmuştu. Artık o saiklere de ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla alandaki siyasi görüşlerinin temsili açısından faydalı görüyorum bu hedefimizi. Türkiye milletvekilliği meselesini Anayasa Mahkemesi iptal etmişti 95 yılında. Bir tercihimiz şu sebepten mesela yüzde 1’lik partiler var, bu Türkiye milletvekilliğini de o siyasi partilere oy oranında dağıtmak, yani geniş alanda temsili ve istikrarı sağlayacak bir ortam oluşması sağlamak hedeflerimizin arasında" ifadelerini kullandı. Meral Akşener konuşmasına söyle devam etti:

"Adalet vaat ediyoruz, demokrasi vaat ediyoruz, bölüştüren değil barıştıran bir siyaset vaat ediyoruz. Yalan söylememeyi vaat ediyorum, hem şahıs olarak hem de partim adına size asla yalan söylememeyi vaat ediyorum. Sabah başka öğleden sonra başkayı izah etmek zorunda kesinlikle kalmayacaksınız. Hem seven hem döven bir devlet baba yerine, herkesi seven bir devlet ana vaat ediyoruz."

Son Güncelleme: 10.01.2018 15:40
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Seçim BarajıMeral Akşener Iyi Parti
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