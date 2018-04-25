Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
107401
ALTIN
174.167
DOLAR
4.1039
STERLİN
5.7228
EURO
4.9989
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

AKPM’nin ’seçimler ertelensin’ açıklamasına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu’nun 24 Haziran seçimlerinin ertelenmesini içeren açıklaması hakkında, “PYD lideri Salih Müslüm’e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın ülkemize demokrasi dersi vermeye hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır” dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:39
AKPM’nin ’seçimler ertelensin’ açıklamasına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu’nun 24 Haziran seçimlerinin ertelenmesini içeren açıklaması hakkında, “PYD lideri Salih Müslüm’e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın ülkemize demokrasi dersi vermeye hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu’nun 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklaması hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. AKPM’nin seçimlerin ertelenmesini tavsiye ederek, talihsiz bir açıklamada bulunduğu değerlendirmesini yapan Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu’nun siyasi nitelik taşıyan bu açıklamasının en temel egemenlik ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu, Türk milletinin iradesini yansıtan TBMM’nin kararlarını göz ardı ettiğini söyledi.

OHAL uygulamasının çoğulcu ve gerçek anlamda demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmediğini aktaran Aksoy, “Birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlenmiştir. Bunun son örneklerinden birini, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimler oluşturmaktadır. Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin de demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Türkiye söz konusu olduğunda akıl tutulması yaşayan çevrelerin bu tür önyargılı yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın üzüntü verici yeni bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

AKPM çatısı altında, terörle işbirliği yaparak PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD lideri Salih Müslüm’e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye hakkının olmadığını kaydeden Aysoy, “Sonuçta ülkemizde seçimlerin ne zaman yapılacağına halkımızın iradesiyle seçilen Meclisimiz karar verir” dedi.

(Caner Ünver/İHA)

Son Güncelleme: 25.04.2018 10:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tel Rıfat halkı Türk polisini omzunda taşıdı
Tel Rıfat halkı Türk polisini omzunda taşıdı
Çiftlik Bank’ın hesabı bu kez tutmadı
Çiftlik Bank’ın hesabı bu kez tutmadı
İnternete RTÜK denetimi geliyor
İnternete RTÜK denetimi geliyor
Başbakan Yıldırım: "BM çözüm üretmekte aciz kalıyor"
Başbakan Yıldırım: "BM çözüm üretmekte aciz kalıyor"
Mehmet Aydın 500 milyon topladı, Uruguay’a kaçtı
Mehmet Aydın 500 milyon topladı, Uruguay’a kaçtı
Çiftlik Bank mağdurları isyanda, Çiftlik Bank son durum ne?
Çiftlik Bank mağdurları isyanda, Çiftlik Bank son durum ne?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim