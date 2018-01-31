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Akdeniz Üniversitesi rektöründen o iddialara ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Radyasyon Onkolojisi bölümünde kanser tedavisi hizmetlerinin aksatıldığı ve izinsiz nükleer deney çalışmalarının yapıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
Akdeniz Üniversitesi rektöründen o iddialara ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, son günlerde AÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde kanser tedavisi hizmetlerinin aksatıldığı ve izinsiz nükleer deney gibi bir takım çalışmaların yapıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İddiaların Üniversite yönetimine ulaşmasının ardından 21 Ekim 2016 tarihinde konu ile ilgili inceleme başlatıldığını ifade eden Ünal, "İnceleme yapmak üzere kurulan Komisyon tarafından şu an basında da yer alan bütün iddialar ayrıntılı bir şekilde incelendi ve inceleme sonucunda isnat olunan fiiller ve ilgili kişiler hakkında 16 Mart 2017 tarihinde disiplin soruşturması açılmasına karar verildi. Yapılan disiplin soruşturması sonucunda bir kısım öğretim üyesi hakkında kamu görevinden çıkarma cezası teklif edilmiş ve soruşturma dosyası gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. Bir öğretim üyesi hakkında ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir. Disiplin soruşturmasına konu olan fiiller aynı zamanda Ceza Hukuku anlamında da suç teşkil ettiğinden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu iddialar ile ilgili adli süreç devam etmekte olup bu işlemlerin sonucu Üniversite Rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi yeni yönetimi olarak tüm sorunların yakın takipçisi olduklarını belirten Rektör Ünal açıklamasında şunları söyledi:

"Söz konusu olay ile ilgili gerek üniversite olarak gerekse adli tüm müdahaleler yapıldı. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki yönetim olarak sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yahut insan hayatı ve sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suistimale asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak tüm hastalarımıza en modern teknoloji ve yetkin personelimiz ile sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Soruşturmada bahsedilen cihazla tedavi gören ve bu nedenden dolayı zarar görmüş olma ihtimali olan az sayıda hastamızın durumlarını incelemek üzere bir tıbbi komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon çalışmalarına devam etmektedir."

Son Güncelleme: 31.01.2018 13:07
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz üniversitesiKanser TedavisiRadyasyon Onkolojisi
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