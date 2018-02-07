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Akademisyenlerden Afrin Harekatı’na destek bildirisi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na akademisyenlerden tam destek geldi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 23:44
Akademisyenlerden Afrin Harekatı’na destek bildirisi

Kırıkkale Üniversitesi’nde akademisyen Yunus Emre Gürsoy’un girişimleri ile hazırlanan bildiriye pek çok üniversiteden akademisyen destek verdi.

Söz konusu bildiride, Türkiye için beka sorunu haline gelen terör olaylarını sonlandırmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın bir nefsi müdafaa hareketi olduğu bildirilerek, “Kahraman Türk askeri birlikleri, harekat sırasında tek bir sivilin bile burnunun kanamaması için her türlü fedakarlığı göze alarak canlarını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Türk milletinin fazilet ve ahlakını yansıtan ve ‘ebed-müddet’ devletimizin bekası için zaruri bir hal alan Zeytin Dalı Operasyonu’nu destekliyoruz” denildi.

Kamuoyunda Zeytin Dalı Operasyonu’na yönelik gerçeği yansıtmayan olumsuz haberlerin çıktığının ve sosyal medyada operasyonu karalamaya yönelik kara propaganda yapıldığının ifade edildiği bildiride, “Bu haber ve yorumların arkasında hangi zihniyetin ve işbirlikçilerinin bulunduğunu da çok iyi biliyoruz. Güya, insanlık adına ‘savaşa hayır’ safsatalarıyla gerçek maksatlarını gizlemeye çalışan bu güruh, başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin güdümünde sürdürülen terör olaylarını kutsayacak ve kahraman Mehmetçik’e ‘bebek katili’ diyebilecek kadar alçaklaşabilmişlerdir. İşte bu karanlık çevrelerin asıl maksadı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin varlığını yok etmektir. Buna izin vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Bildiride, Türk vatandaşlarına, hiçbir şahsın veya grubun, “insanlık”, “barış” ve benzeri kavramlara olan hassasiyetlerin arkasına saklanarak devletin ve milletin kutsal saydığı değerlerine saldırmalarına fırsat verilmemesi, söz konusu çevrelerin arzu ettiği gibi infiale sebep olabilecek şiddet olaylarına da mahal vermeden hukuk çerçevesinde bir mücadelenin ortaya konulması çağrısında bulunuldu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Şanlı tarihimiz göz önünde bulundurulduğunda, Zeytin Dalı Operasyonu’nun kapsam ve mahiyetinin, kendi ülkemizde tam bağımsız yaşama arzumuzu ifade etmekte olan ‘Misak-ı Milli’ olduğu ve Zeytin Dalı Operasyonu’nun bir terörle mücadele operasyonu olduğu muhakkaktır. Bu yönüyle kahraman Mehmetçiğimizin ve aziz devletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz. Türk milletinin dünyada ve bölgesinde huzur ve barışı tesis etmesi anlamına gelen ‘Kızılelma’ idealinin gerçekleşmesine vesile olacak Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimizi ve bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz.”

Son Güncelleme: 08.02.2018 09:45
Anahtar Kelimeler:
AfrinAkademisyenlerTskÖSOZeytin Dalı Harekatı
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