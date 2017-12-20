Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

AK Parti’nin Esenyurt adayı Ali Murat Alatepe kimdir?

AK Parti’nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Murat Alatepe oldu.

20 Aralık 2017 Çarşamba 10:36
AK Parti’nin Esenyurt adayı Ali Murat Alatepe kimdir?

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun istifa etmesi ardından boşalan Belediye Başkanlığı koltuğu için Belediye Meclisi tarafından yeni başkan seçimi yapılacak. Bugün saat 15.00’te belediye meclis salonunda yapılacak seçimde AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Ali Murat Alatepe oldu.

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

1966 Erzurum Merkez Doğumlu Ali Murat Alatepe, İktisat fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü mezunu. İktisat fakültesi Kamu Yönetimi 4’üncü sınıfta eğitimine devam ediyor. Emlak değerleme ve yatırım uzmanı.

2004 yılından beri AK Parti’de siyaset yapıyor, partinin çeşitli kademelerinde Birim Başkanı, 2006-2016 arası seçim ve referandumlarda SKM Başkanı ve Başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2 dönemdir Meclis Üyesi olan Alatepe, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. İBB Halkla ilişkiler Komisyonu Başkan Vekili. Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti kurucu Başkan Yardımcısı. 11 yıldır Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Alatepe, 10 yıldır Kıraç Spor kulübü başkanı olarak görev yapıyor.

9 yıldır Erzurum Dernekleri Siyasi Koordinatörü olan Ali Murat Alatepe, Erzurumspor İstanbul Çalışma Grubu Halkla İlişkiler Başkanı. İngilizce bilen Alatepe, evli ve 3 çocuk babası.

Son Güncelleme: 20.12.2017 12:31
Anahtar Kelimeler:
Ali Murat Alatepe NereliAli Murat Alatepe KimdirEsenyurtun Yeni Belediye Başkanı KimEsenyurt Ali Murat Alatepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İsrail ve Amerika'nın tehditleri işe yaramadı"
"İsrail ve Amerika'nın tehditleri işe yaramadı"
Fahrettin Paşa mezarı başında anıldı
Fahrettin Paşa mezarı başında anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri
Kılıçdaroğlu: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi"
Kılıçdaroğlu: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi"
44 öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
44 öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Kudüs Tasarısı kabul edildi
Kudüs Tasarısı kabul edildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim