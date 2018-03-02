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Afrin’de 8 asker şehit, 13 asker de yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı’nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı.

02 Mart 2018 Cuma 00:05
Afrin’de 8 asker şehit, 13 asker de yaralı

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Son Güncelleme: 02.03.2018 10:01
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