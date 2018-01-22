Afrin neden önemli, nerede yer alıyor?

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

PKK’nın silah-bomba eğitimi verdiği 3 kampın da Afrin’de bulunduğu, Türkiye’ye eylem amaçlı gönderilen canlı bomba ve eylemcilerin de bu kamplarda eğitildiği belirtiliyor. PKK’nın Hatay’ın Amanos Dağları’na açılan kapı olarak gördüğü Afrin üzerinden terörist, silah ve mühimmatı Türkiye’ye gönderdiği, son bir yılda 200’e yakın teröristin silahlı çatışma, baskın ve eylem amaçlı Afrin üzerinden Türkiye’ye sızdığı tespit edildi. Afrin'in toplam yüz ölçümünün 3 bin 900 kilometre olduğu biliniyor.

Afrin tarihi, Afrin operasyonu sonrası ne olacak?

Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib’in ardından Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.