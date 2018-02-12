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Afrikalı bakanlara “FETÖ” uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrikalı bakanlara FETÖ uyarısında bulunarak, “FETÖ maalesef değişik kıtalarda bazı ülkelerin kontrolünü hemen hemen ele geçirmiş durumda” dedi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:03
Afrikalı bakanlara “FETÖ” uyarısı

“Türkiye-Afrika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı” İstanbul Conrad Otel’de başladı. Konferansın açılış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika ülkelerine bakışını anlattı. Türkiye ve Afrika’nın uluslararası düzenin daha adil ve demokratik olmasını istediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “İnsan olmaya yaraşır bir kalkınma amaçlıyoruz. Ekonomik ilişkilerimize kazan kazan anlayışı ile bakıyoruz. Afrika ülkelerini komşumuz ve dostumuz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin başlattığı Afrika açılımı ve ortaklık politikasının önemini vurgulayan Çavuşoğlu, “2005 yılını Türkiye’de Afrika yılı ilan etti. İlişkilerimiz 2008 ve 2014 yıllarında düzelene Türkiye - Afrika Birliği zirveleri ile daha da gelişti. Afrika’da 2000 li yılların başında 12 olan büyük elçilik sayısını 2018 itibariyle 41’e çıkardık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 24 Afrika ülkesini ziyaret etti. THY Afrika’da bugün 51 noktaya uçuyor. Afrika ile karşılıklı ticaretimiz 2017 yılında 19 milyar civarında oldu. Türk iş adamlarının yatırımları 6 milyar doları aştı” diye konuştu.

“2017 YILINDA AFRİKALI ÖĞRENCİLERE BİNDEN FAZLA BURS VERDİK”

Türkiye’nin TİKA vasıtasıyla Afrika’daki yeni projelere destek verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Afrika’nın barış ve istikrarı için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye’nin Afrika’da güvenlik personeline eğitim verdiğini de vurgulayarak, “Somali’de askeri eğitim tesisimiz oradaki güvenlik personeline eğitim veriyor. İlk dönem eğitimi tamamlandı. 2017 yılında Afrikalı öğrencilere binden fazla burs verdik. Bugüne kadar 9 bine yakın Afrikalı kardeşimiz eğitim imkanı buldu Türkiye’de” şeklinde konuştu.

“DERNEKLERİNİN BAŞINDA TÜRK İSMİ KULLANDIKLARI İÇİN TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİKLERİNİ DÜŞÜNMEYİNİZ”

Afrikalı bakanlara “FETÖ” konusunda uyarılarda da bulunan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “15 Temmuz 2016’da ülkemizde hain bir darbe girişimini yaşadık. Devlet sistemimizin çeşitli organlarına sızan hain FETÖ terör örgütü 251 vatandaşımızın canına kıydı. FETÖ okullar, dernekler, iş adamları ve şirketler aracılığıyla dünyanın dört bir köşesinde yuvalanmış terör örgütüdür. Devlet kurumlarına sızarak ülkeleri kontrol etmeye çalışıyorlar. Maalesef değişik kıtalarda bazı ülkelerin kontrolünü hemen hemen ele geçirmiş durumdalar. Bu teröristlere karşı hepimizin uyanık olması gerekir. FETÖ asla ve asla Türkiye’yi temsil etmiyor. Derneklerinin başında Türk ismi kullandıkları için Türkiye’yi temsil ettiklerini düşünmeyiniz. Onlar sadece Türk ismini amaçlarına ulaşmak için suiistimal ediyorlar. 15 Temmuz sonrası pek çok Afrika ülkesi FETÖ ile mücadeleye destek verdiler. Birçok Afrika ülkesinde FETÖ okulları kapatıldı ve devralındı”

Son Güncelleme: 12.02.2018 10:10
Anahtar Kelimeler:
FetöFetö Afrika
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