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“Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, “Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:02
“Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz”

İzmir’de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bir numaralı sanık olduğu darbe girişimi davasını takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, “Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir’de, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in bir numaralı sanık olduğu, 147’si tutuklu 279 kişinin yargılandığı davayı takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, “AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak, teşkilatlarımızla beraber tüm Türkiye’de devam eden darbe girişimi davalarını ve süreci takip ediyoruz. Şehit ailelerinin, gazi ve yakınlarının katıldığı davalarda hem onlara destek olmak istiyoruz hem de bu hukuki sürecin takipçisi oluyoruz” dedi.

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı yapıldığını ifade eden Kavakçı, “80 milyon vatandaşımızın en temel hakkı olan yaşama hakkına karşı yapılmış bir darbe girişimiydi. Bu topraklara ümit bağlayanlara yönelik yapılmış bir darbe girişimiydi. İzmir’de mahkeme hiç aralıksız devam ediyor. Savunmalar tamamlanmış, tanıklar dinlenmeye devam ediyor. Umarız en kısa zamanda tamamlanır ve mahkeme karar verir. Tüm 15 Temmuz şehitleri, aileleri ve gazileri adına biz bu sürecin takipçisiyiz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiRavza Kavakçı Kan
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