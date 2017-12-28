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"ABD’ye herhangi bir güvence verilmedi"

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye’de yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD’ye herhangi bir güvence verilmediğini duyurdu.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:21
"ABD’ye herhangi bir güvence verilmedi"

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD’ye herhangi bir güvence verilmediğinin altı çizilerek, "ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır. ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz. Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir" denildi.

Son Güncelleme: 29.12.2017 09:19
Anahtar Kelimeler:
Abd GüvenceTürkiyeAbd Vize
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