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Abdullah Gül hakkındaki eleştirilere cevap verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap vererek, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz . Polemiğe girmek istemiyorum" dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:34
Abdullah Gül hakkındaki eleştirilere cevap verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Maslak’taki Orman Bölge Müdürlüğü içinde bulunan Fatih Ormanı Camii’nde kıldı. Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının hakkında yapılan eleştirileri hatırlatması üzerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz .Dolayısıyla her şey zaten ortada.Herkes zaten bildiğini biliyor. Polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla" dedi. Bir gazetecinin ısrarla, "Kırgın mısınız" diye sormasına Abdullah Gül, "Başka soru var mı? diye cevap verirken, Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı da değerlendirdi. 11. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanıyken de ayrıldıktan sona da gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının Türkiye’nin imajı açısından doğru olduğunu söylediğini belirterek, "Türkiye’nin rahatlaması ve imajının iyileşmesi açısından da, artı hak hukuk bu konularda da yargılama devam eder. Ama yazarların, çizerlerin tutuksuz yargılanmasının doğru olduğu kanaatini her zaman söyledim" dedi. OHAL’in uzatılması ile ilgili konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Son defa meclise sevk edildiği kanaatindeyim olağanüstü halin. İnşallah son kez uzatılır. Türkiye’nin demokratik nizama geçtiğini tüm dünyaya göstermesi, özgürlükçü bir yolu izlediğini göstermesi , tekrar reformcu bir ülke olması hem özgüveni itibariyle, hem dış ilişkiler itibariyle, diğer bir çok konularda çok doğru olacağını inanıyorum. Türkiye olağanüstü bir dönem yaşadı. Bunları kontrol altına almak için bunlar gerekliydi. Ama artık her şey normalleştirilmesi ve Türkiye’de demokrasinin bütün fonksiyonlarının işlediğin göstermek Türkiye’ye çok büyük iyilik olur ve herkes için de büyük bir ümit olur"dedi.

Son Güncelleme: 12.01.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül
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