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"ABD’nin sözlerinin arkasında yeni bir oyun var"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD’li yetkililerin “DEAŞ’la mücadeleye odaklanalım” sözlerinin arkasında DEAŞ üzerinden yeni bir oyunun tezgahlanması olduğunu belirtti.

16 Şubat 2018 Cuma 09:40
"ABD’nin sözlerinin arkasında yeni bir oyun var"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD yetkililerinin “DEAŞ’la mücadeleye odaklanalım” sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, bir soru üzerine, “Çok net söylüyorum. DEAŞ terör örgütü bölgedeki siyasal hedeflerin, projelerin hayata geçirilmesi için kullanılan bir alettir ve onu kullanıyorlar şu anda. Şimdi bakın burada ne diyor. ‘DEAŞ terör örgütüne odaklanalım.’ Evet odaklanalım, beraber mücadele edelim. DEAŞ ile kim mücadele ediyor? Bir dünya mücadele ediyor. Peki sadece ABD mi mücadele ediyor, hayır. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleridir. Başika kampını DEAŞ’a karşı kuran ve orada da pek çok, bin civarında DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren yine TSK’dır. Bu güne kadar da en fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren ülke TSK’dır” dedi.

Bozdağ, DEAŞ bahanesiyle yeni bir oyun tezgahlandığını belirterek, “Bundan sonra DEAŞ’lı teröristleri birilerinin örgütleyip ’Türkiye Afrin bölgesine girdi, DEAŞ’a odaklanın dedik ama odaklanma zayıfladı, DEAŞ yeniden Rakka’ya doğru yeniden şuraya doğru gidiyor’ diye yeni bir tiyatro ile önümüzdeki günlerde bütün dünyanın önüne koyabilirler. Ama biz şunu çok net görüyoruz. Bu bölgede kim ne yapıyor, ne yapmak istiyor, nereye gitmek istiyor, bunların hepsini çok iyi biliyoruz. DEAŞ üzerinden yeni bir algı operasyonu Türkiye’ye karşı yapılmak istenebilir. ‘Türkiye Afrin bölgesine girdi. PYD-YPG terör örgütlerine karşı mücadeleyi başlattı. Öte yandan DEAŞ yeniden palazlandı, semirdi, DEAŞ yeniden piyasaya çıktı’ demek için önümüzdeki günlerde buradan yeni bazı senaryolar ortaya çıkabilir” diye konuştu

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdiden söylüyoruz, bu tür şark kurnazlıkları ile Türkiye’nin bu haklı mücadelesini haksız hale hiç kimse getiremez. DEAŞ terör örgütüne de bundan sonrada bu güne kadar olduğu gibi, en güçlü mücadeleyi Türkiye vermeye devam edecektir.”

Son Güncelleme: 16.02.2018 10:10
Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağABDDeaşTerör
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