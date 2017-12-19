"ABD, yanlış kararından bir an önce geri adım atmalı"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kudüs ile ilgili karar tasarısının 14 oya karşı ABD’nin tek oyuyla veto edilmesi tarihi önemdedir ve anlamlıdır. ABD, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyinde de yalnız kalmıştır. ABD, BM Güvenlik Konseyinin daha önce aldığı kararlara uyma çağrısında bulunan tasarıyı veto ederek yanlışta ısrar etmiştir. ABD, uluslarası hukuka aykırı bu tutumunda ısrar etmemelidir. ABD, yanlış kararından bir an önce geri adım atmalıdır. BM Güvenlik Konseyinin bu kararı, BM Genel Kurulu’na getirilecektir. BM Genel Kurulu’nda da ABD yalnız kalacaktır. BM Genel Kurulu Kudüs konusunda tarihi bir karara imza atacaktır. Türkiye,BM üyelerinin Kudüs konusunda daha önce aldığı kararlara ve uluslararası hukuka sahip çıkacağına inanıyor.Türkiye,başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’ni tanımasının sağlanması,Kudüs’ün statüsünün korunması için konunun takipçisi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.