"ABD bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD’nin vize randevuları ile ilgili tutumunu eleştirerek, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kadın ve Demokrasi Derneği’ne bir ziyarette bulunarak kadın sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım’ın genelgesi ile kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun çalışmalarına yönelik gerçekleşen ziyaretin ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akdağ, ABD’nin vize konusundaki tutumunu değerlendirdi. Akdağ, “Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım artık. Karşılıklı adımlar atıldı. Bu noktada vatandaşların işlerini, karşılıklı iki ülke arasında gelip giden insanların işlerini kolaylaştırmak lazım. Aslında ABD’nin bu tutumu neticede Amerikan vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli bence” şeklinde konuştu.

Önceki gün bir programa katılarak Suriye’ye yapılan yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının da sorulduğu Akdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu uğraşa uğraşa biraz hesap kitap yapmayı öğrenecek. Gerçekten söylüyorum bunu. Ben bir esnaf çocuğuyum. Nasıl bir hesap uzmanı olduğunu iddia eden ana muhalefet partisi genel başkanı ile karşı karşıyayız anlamak mümkün değil ama şükürler olsun ki 30 milyar dolarlık maliyet nereden gelmişti diye soruyordu. Şimdi onun 26 milyar dolarını anlamış bir 4 milyar dolar kalmış. Onu da zamanla anlayacaktır herhalde. Birazcık uğraşırsa, azcık kafa yorarsa umut ederim onu da anlayacak. Bu kafayı anlamak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin aslında 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşine ki başka ülkelerden gelenler de var, 4 milyona aşkın sığınmacı, göçmene verdiği hizmet her türlü takdirin üzerindedir. Bütün dünya bunu takdir ederken, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına ne oluyor anlamak mümkün değildir. Aman Türkiye’yi kötüleyecek bir şey bulsunlar, aman Cumhurbaşkanımıza leke getirecek bir şey araştırsınlar bu, bir ana muhalefet partisine gerçekten yakışmıyor” diye konuştu.

Akdağ son olarak KADEM’e yaptığı ziyaret ile ilgili, “Başbakanımızın genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kurduk. Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve teknolojinin yanlış kullanımı gibi bütün bağımlılık türleri ile mücadeleyi yoğunlaştırıyoruz. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının, bunun içine kumar da girebilir birbirleri ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile bütünleşik bir biçimde bunlarla mücadele edeceğiz. Bugün İstanbul’da kadın sivil toplum örgütleri ile aile ile alakalı sivil toplum örgütleri ile bir araya geldik. Çok değerli katkıları oldu. Paydaş olarak onlarla birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.