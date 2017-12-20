Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

"ABD bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD’nin vize randevuları ile ilgili tutumunu eleştirerek, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli” dedi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 14:46
"ABD bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD’nin vize randevuları ile ilgili tutumunu eleştirerek, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kadın ve Demokrasi Derneği’ne bir ziyarette bulunarak kadın sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım’ın genelgesi ile kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun çalışmalarına yönelik gerçekleşen ziyaretin ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akdağ, ABD’nin vize konusundaki tutumunu değerlendirdi. Akdağ, “Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım artık. Karşılıklı adımlar atıldı. Bu noktada vatandaşların işlerini, karşılıklı iki ülke arasında gelip giden insanların işlerini kolaylaştırmak lazım. Aslında ABD’nin bu tutumu neticede Amerikan vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli bence” şeklinde konuştu.

Önceki gün bir programa katılarak Suriye’ye yapılan yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının da sorulduğu Akdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu uğraşa uğraşa biraz hesap kitap yapmayı öğrenecek. Gerçekten söylüyorum bunu. Ben bir esnaf çocuğuyum. Nasıl bir hesap uzmanı olduğunu iddia eden ana muhalefet partisi genel başkanı ile karşı karşıyayız anlamak mümkün değil ama şükürler olsun ki 30 milyar dolarlık maliyet nereden gelmişti diye soruyordu. Şimdi onun 26 milyar dolarını anlamış bir 4 milyar dolar kalmış. Onu da zamanla anlayacaktır herhalde. Birazcık uğraşırsa, azcık kafa yorarsa umut ederim onu da anlayacak. Bu kafayı anlamak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin aslında 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşine ki başka ülkelerden gelenler de var, 4 milyona aşkın sığınmacı, göçmene verdiği hizmet her türlü takdirin üzerindedir. Bütün dünya bunu takdir ederken, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına ne oluyor anlamak mümkün değildir. Aman Türkiye’yi kötüleyecek bir şey bulsunlar, aman Cumhurbaşkanımıza leke getirecek bir şey araştırsınlar bu, bir ana muhalefet partisine gerçekten yakışmıyor” diye konuştu.

Akdağ son olarak KADEM’e yaptığı ziyaret ile ilgili, “Başbakanımızın genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kurduk. Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve teknolojinin yanlış kullanımı gibi bütün bağımlılık türleri ile mücadeleyi yoğunlaştırıyoruz. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının, bunun içine kumar da girebilir birbirleri ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile bütünleşik bir biçimde bunlarla mücadele edeceğiz. Bugün İstanbul’da kadın sivil toplum örgütleri ile aile ile alakalı sivil toplum örgütleri ile bir araya geldik. Çok değerli katkıları oldu. Paydaş olarak onlarla birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ABD’ye vize başvuruları ne zaman başlıyor?
ABD’ye vize başvuruları ne zaman başlıyor?
Son Güncelleme: 20.12.2017 15:13
Anahtar Kelimeler:
Abd Vize SorunuAbd Vize Başvuruları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İsrail ve Amerika'nın tehditleri işe yaramadı"
"İsrail ve Amerika'nın tehditleri işe yaramadı"
Fahrettin Paşa mezarı başında anıldı
Fahrettin Paşa mezarı başında anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri
Kılıçdaroğlu: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi"
Kılıçdaroğlu: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi"
44 öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
44 öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Kudüs Tasarısı kabul edildi
Kudüs Tasarısı kabul edildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim