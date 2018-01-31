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712 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 712’ye yükseldiği bildirildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:07
712 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."

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