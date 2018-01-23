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3 yıldır çocuklarını arıyor

Kastamonu’da, üç yıl önce evi terk eden ve yanında iki çocuğunu da götüren ailesini arıyor.

23 Ocak 2018 Salı 12:06
3 yıldır çocuklarını arıyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Urgancı Köyünde ikamet eden Mehmet Özsoy (30), 2011 yılında internetten tanışarak evlendiği eşinin 2015 yılında yine internetten taşınarak çocuklarını da alıp başka birisiyle kaçtı. 2015 yılından beri çocuklarından hiçbir haber alamayan Mehmet Özsoy, çocuklarına üç yıldır hasret kaldığını ve üç yıldır devam eden boşanma davalarını da eşinin katılmadığını söyledi.

Eşi Emine Özsoy (25) ile 2011 yılında internet üzerinde tanışarak evlendiklerini söyleyen Mehmet Özsoy, “2011 yılından 2015 yılına kadar evli kaldık ve bu zaman zarfında iki çocuğumuz oldu. 2015 yılında eşim, internetten tanıştığı birisiyle iki çocuğumu da alıp kaçıp gitti. 2015 yılından beri ben çocuklarımızın yüzünü görmedim, bana çocuklarımı da göstermiyorlar. Bunu ben mahkemeye sundum, şu anda boşanma davamız devam ediyor. Mahkemede eşimin nerede olduğunu bulamadı, boşanma davalarının hiçbirine de katılmadı. Çocuklarımı ben biran önce görmek istiyorum” dedi.

"ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİM"

Çocuklarını üç yıldır çok özlediğini ve yüzlerini görmek istediğini belirten Mehmet Özsoy, “Çocuklarımı özledim, bir babanın çocuklarına olan özlemini gidermek için ben adli mercilere, savcısına, hakimine bütün başvurulması gereken yerlere başvurdum. Ama bu girişimlerimin hiçbirinde sonuç alamadım. Ben, bir an önce çocuklarımızın yüzünü görmek istiyorum” diye konuştu.

Eşinin şuanda Ankara’da olduğunu düşündüğünü ifade eden Mehmet Özsoy, “Eşimin şuanda Ankara’da olduğunu düşünüyorum, ama Ankara’nın neresinde olduğunu bilemiyorum. Adresi falan yok. Çocuklarımınkini de bilmiyorum. Bunun için adliyeye, polise, savcılığa bütün her yere başvurdum ama bir çözüm bulamadım” şeklinde konuştu.

Çocuklarının hayatta olup olmadığını daha bilmediğini sözlerine ekleyen Mehmet Özsoy, şöyle konuştu: “Çocuklarımın hayatta olup olmadığını dahi bilmiyorum. Çocukların, yaşıyor mu nereye verildi, kiminle kalıyor, açlar mı toklar mi hiçbir şey bilmiyorum. 2015 yılından beri çocuklarımdan haber alamıyorum. Şuanda çocuklarımızın birisi 5 yaşında, diğeri de 3 yaşına girdi. Birisinin ismi Burak Eren Özsoy, diğerinin ismi de Nisanur Özsoy”

Son Güncelleme: 23.01.2018 14:22
Anahtar Kelimeler:
KastamonuMehmet özsoyTaşköprüUrgancı Köyü
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