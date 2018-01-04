27 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri itirafçıların beyanları ile askeri personelin kimlik tespiti ve deşifre çalışmalarını tamamladı. Bugün sabah saatlerinde Konya merkezli 27 ilde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan 58’i muvazzaf 70 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.