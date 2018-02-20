Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116021
ALTIN
162.270
DOLAR
3.7700
STERLİN
5.2589
EURO
4.6610
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

2018 "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edildi

Çocuk işçiliği ile mücadelede duyarlılığının artırılması için 2018’in “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesine dair Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

20 Şubat 2018 Salı 08:32
2018 "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edildi

Bugünkü sayıda Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında geldiği belirtilerek, uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararlarının ülke ihtiyaçları ile birleştirilerek, bu doğrultuda mevzuat ve politikaların oluşturulduğu aktarıldı.

"FAALİYETLERİN TAMAMLANMA SÜRELERİ BELİRLENMİŞTİR"

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı”nın (2017-2023) yürürlüğe girdiğinin hatırlatıldığı genelgede, “Program kapsamında, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu olan ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerin tamamlanma süreleri belirlenmiştir. Programda yer alan faaliyetlerin takibi yılda iki kez düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantıları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Toplumun çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması, programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edildiği ifade edildi. Bu çerçevede, “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” uygulamaları kapsamında tüm çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadele hususuna öncelik verileceği, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü destek ve yardımın titizlikle sağlanacağı vurgulandı.

Son Güncelleme: 20.02.2018 09:46
Anahtar Kelimeler:
çocuk Işçilerçocuk IşçiliğiResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zekai Aksakallı Halisdemir’i alnından böyle öptü
Zekai Aksakallı Halisdemir’i alnından böyle öptü
İstanbul’da dev FETÖ operasyonu: 170 gözaltı
İstanbul’da dev FETÖ operasyonu: 170 gözaltı
Baraj altında kalan partiler ittifakla Meclis’e girebilecek
Baraj altında kalan partiler ittifakla Meclis’e girebilecek
"Türkiye’yi, Türk askerini kimse durduramaz"
"Türkiye’yi, Türk askerini kimse durduramaz"
“Tüm faaliyetler Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun"
“Tüm faaliyetler Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun"
Sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı
Sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim