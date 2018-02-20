2018 "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edildi

Bugünkü sayıda Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında geldiği belirtilerek, uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararlarının ülke ihtiyaçları ile birleştirilerek, bu doğrultuda mevzuat ve politikaların oluşturulduğu aktarıldı.

"FAALİYETLERİN TAMAMLANMA SÜRELERİ BELİRLENMİŞTİR"

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı”nın (2017-2023) yürürlüğe girdiğinin hatırlatıldığı genelgede, “Program kapsamında, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu olan ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerin tamamlanma süreleri belirlenmiştir. Programda yer alan faaliyetlerin takibi yılda iki kez düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantıları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Toplumun çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması, programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edildiği ifade edildi. Bu çerçevede, “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” uygulamaları kapsamında tüm çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadele hususuna öncelik verileceği, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü destek ve yardımın titizlikle sağlanacağı vurgulandı.