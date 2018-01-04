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2017'de 409 kadın cinayete kurban gitti

Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşıyor. 2016 yılında erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 328 iken, bu rakama geçen yıl 409’a yükseldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:11
2017'de 409 kadın cinayete kurban gitti

Ajans Press’in verilerine göre, kadına yönelik şiddet ve cinayetle alakalı, 2015 yılında 29 bin 49 haber çıkışı tespit edilirken, 2016 yılında 19 bin 858, geçtiğimiz yıl ise 19 bin 429 haber çıkışı medyaya yansıdı. Cinayet sayılarında artış olmasına rağmen haber sayısının geçen yıllara göre düşük olması dikkat çekici bir yarıntı oldu. Medyaya yansıyan haberlerde ise önemli ayrıntılar ortaya çıktı. 2017 yılında gerçekleşen kadın cinayetlerinde, babaların çocuklarını öldürmesi önemli bir ayrıntı olarak basında yer alırken, kıyafet bahanesiyle birçok cinayet ve şiddet olayı gerçekleşti. PRNet’in Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerinden edindiği bilgilere göre, 2015 yılında 303 olan kadın cinayeti, 2016 yılında 328, geçtiğimiz yıl ise 409’a yükselerek son yılların en yüksek rakamına ulaştı.

EN ÇOK CİNAYET İSTANBUL’DA

2017 yılında kadınların 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u ise boşanmak istediği için cinayete kurban giderken, 134 şüpheli ölüm ve 110 bahanesi tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleşti. Cinayete kurban giden kadınların yaş aralığı incelendiğinde, 15-25 yaş aralığında toplam 65 kadının öldürüldüğü belirlendi. Yıl içerisinden yaşanan cinayetlerde 57 ölümle İstanbul başı çekerken, İzmir’de 32, Antalya’da 25, Bursa’da 18, Adana’da 17, Gaziantep’de 15, Konya’da ise 12 kadın cinayeti gerçekleşti.

Son Güncelleme: 04.01.2018 11:34
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Kadın Cinayetleri 20172017de öldürülen Kadın SayısıKadına şiddetErkek şiddeti
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