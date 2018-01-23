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200 kişilik komando birliği yola çıktı

Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı’ Harekatı için Hatay’ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan 200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği harekata destek vermek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı.

23 Ocak 2018 Salı 14:34
200 kişilik komando birliği yola çıktı

Zırhlı Personel Taşyıcılar (ZPT) 200 kişilik Hakkari Dağ Komando birliğini almak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Yalankoz mevkisinde bulunan komando birliğine geldi. Komandolar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yol üzerinde bulunan askeri araçlara doğru yürüdü. Bu sırada silah arkadaşları harekata destek vermek için Hassa ilçesine yola çıkan komandolarla vedalaştı. Komandoların morallerinin yüksek olduğu görüldü. Zırhlı araçlara binen komandolar "Ya Allah Bismillah Allahuekber" diyerek ailelerine selam gönderdi. Komandolardan biri, “Tüm Türkiye’ye selam olsun buradan. Alllah’ın izniyle oraya girip alıp geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Herkese selam olsun” dedi. Bir başka komando ise, "Helallik istedik şükür. Alacağız inşallah. Allah’ın izniyle” dedi.

Zırhlı personel taşıyıcının içinde bulunan bir komando da İhlas Haber Ajansı muhabirinin, "Söylemek isteğiniz bir şey var mı?" sorusuna “Düğüne gidiyoruz” cevabını verdi. Komando birliği daha sonra zırhlı araçlarla harekata destek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada vatandaşlar da konvoyu selamladı.

Son Güncelleme: 23.01.2018 14:49
Anahtar Kelimeler:
YalankozHatayOperasyonAfrinHakkari Dağ Komando Birliği
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