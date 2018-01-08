2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kısa dönem askerlik konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Milat Gazetesi'ne konuşan Bakan Faruk Özlü, "Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, 'Bu şekilde bir düzenleme yapalım' diye. Bu konu gündemde… Gündemde olan bir konu, (ilginizden dolayı) teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının kısa dönem askerlik, son yıllarda sıkça dile getirilen konuların başında gelse de herhangi bir çalışma şu aşamada yok. 2018 yılında binlerce MYO mezunu kısa dönem askerlik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? sorularının cevabını merakla bekleyecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddialara ise noktayı koyarak gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını duyurdu.



Bugün Milat Gazetesi'nin Serdar Arseven imzasıyla manşetine taşıdığı haberde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, 'Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik' konusunda, "taleplerin gündemde olduğu" yönünde açıklama yaptığı belirtilmişti.

Kısa dönem askerlik nedir?

Kısa dönem askerlik hizmeti, devletin, herhangi bir üniversitede dört yıllık bir lisans bölümünden (Açıköğretim Fakültelerinin dört yıllık bölümleri de dahil) mezun olanlara tanımış olduğu bir durumdur.

Kimler kısa dönem askerlik yapabilir?

Lisans mezunları kısa dönem askerlik hizmetinden faydalanabiliyor. 2 yıllık MYO mezunları için de kısa dönem askerlik ile ilgili çalışmaların yapılacağı iddia ediliyor.

Kısa dönem askerlik kaç gün?

Kısa dönem askerlik normal şartlarda 6 ay olsa da bu süre zarfında izin kullanılmadığı takdirde daha az sürede askerlik görevi tamamlanıyor. Tabi kide askerliğiniz 6 aydan kısa sürebilir. Bunun için bazı şartlar vardır. Öncelikle her kısa dönem askerlik yapan kişilerin 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre her ay için 2 gün izin hakkı vardır. 6 aylık askerliği hesapladığımızda 12 gün izni hakkı oluyor. Bu izin hakkınızı kullanmayanlar 12 gün erken terhis oluyor. Yani askerlik görevi yaklaşık 5 ay 18 gün civarında oluyor.

Bunun yanında bir de acemi birliğinden usta birliğine gidiş için yol izni veriliyor. Bu yol izni de askerlikten sayılır ve yol izni gidilecek yere göre değişiyor. Yol izninin 1 gün ise askerlik 1 gün; 2 gün ise askerlik 2 gün daha kısalıyor. Bunun yanında tezkere alınacak zamanda askerin memleketinin uzaklığına göre yol izni veriliyor. Yol izni 1-2 ya da 3 gün olabiliyor. Yol iznine göre askerlikten birkaç gün daha erken çıkılıyor.