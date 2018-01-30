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2 yıldır atılan roketler 27 can kaybına yol açtı

Zeytin Dalı Harekatının sebebi, 2 yıldır atılan roketlerle yaşanan 27 sivil kayıp.

30 Ocak 2018 Salı 16:21
2 yıldır atılan roketler 27 can kaybına yol açtı

Kilis’te 11 gündür PKK/PYD terör örgütü tarafından 20 roket sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Halep kentini bağlı Afrın ilçesindeki PKK/PYD terör örgütünün temizlenmesine yönelik Zeytin dalı Harekatı 11. gününde sürerken, PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezine 20 roket atıldı. Bu roketlerden biri Çalık Camiinde akşam namazı kılan cemaatin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralandı. Toplamda roketli saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

DEAŞ’IN 2016 YILINDA SALDIRILARINDA 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2016 yıl 18 Ocak- 2 Ekim 2016 tarihleri arasında Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın kontrol altında tuttuğu alanlardan Kilis’e toplamda 95 roketli saldırıları yapıldı. Kilis’te 13’ü Türk vatandaşı, 11’i de Suriye uyruklu biri polis olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti. 109 ise yaralandı. Bu süreçte 86 araç, 18 kamu binası, 38 iş yeri zarar gördü. Zarar gören toplam ikamet sayısı da 367 oldu.

Kilis’e gerek DEAŞ gerekse PKK-PYD terör örgütü tarafından atılan roketler sonucu toplam 27 kişi hayatını kaybederken, 129 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme: 30.01.2018 16:55
Anahtar Kelimeler:
DeaşKilisRoketZeytin Dalı Operasyonu
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