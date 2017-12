15 Temmuz’un simge isimleri KHK’dan memnun

7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve 2. Ordu Karargahı gibi stratejik öneme sahip yerlere ev sahipliği yapan Malatya, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin en önemli merkezlerinden birisiydi. FETÖ yanlılarının darbe yapmak için tankları üzerine sürüp, silahla ateş açtığı halk, örnek bir direniş sergileyerek hain kalkışmanın püskürtülmesi adına önemli rol oynamıştı.

O gecenin Malatya’daki simge isimleri, çıkarılan son KHK ile ilgili İHA’ya konuşarak, hükumete teşekkür etti. Darbe kalkışması gecesi tankların hareketliliğini görerek askeri birliğin önüne koşan ilk kişi olan Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yeni KHK’yı eleştirenleri anlamakta zorluk çektiğini söyledi.

“BİZ SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ”

Akın, 15 Temmuz gecesinin Türk halkının şahlanış gecesi olduğunu belirterek, "Allah o günleri bize bir daha yaşatmasın. Bu FETÖ terör örgütü ve ona yardım yataklık yapan alçaklar milletin vergileri ile aldıkları silahı millete döndürdüler. O ilk andan itibaren biz ailemiz ile vedalaştık. 40 bin tane üyemize mesaj attık. Sokaklara indik, niye indik biliyorsunuz, ülke olmadan bizler hiçbir yere gidemeyeceğimiz gibi, bizlerin gitme şansı olmadığı gibi, bizler ne yapacaktık. Burada en önemli görevlerden bir tanesi vatandaş olarak, halk olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın yanında olmalıydık. Tabi daha Cumhurbaşkanımız konuşmadan biz sokağa çıktık. Cumhurbaşkanımızın dik durması halk için de önemliydi. Genel anlamda baktığımızda ben o günleri izlediğim zaman duygulanıyorum. Çünkü niye, çocuk annesiz babasız büyüyebilir ama bizler vatansız olamayız vatansız yaşayamayız. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Bu KHK kararları ile alakalı da kim ne derse desin, biz sonuna kadar arkasındayız. Çünkü 15 Temmuz’da canını, malını her şeyini ortaya koyan insanlar için yapılmıştır bu ve hainlik yapan alçaklık yapan insanların da tekrar kalkışmaması için yapılan bir karardır" dedi.

"SİZ HANGİ TARAFTASINIZ"

15 Temmuz gecesi muhtarı olduğu mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşları sokağa çıkmaları konusunda uyaran Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli de yeni KHK’yı desteklediğini söyledi. Yerli, “Ben önce şunu söylemek istiyorum, CHP ve CHP gibi düşünen zihniyetlere. Sokağa çıkıp vatanını savunanları korumaya yönelik çıkan bir yasadır bu. CHP zihniyetine şunu söylüyorum, siz hangi taraftasınız. Siz FETÖ tarafında mısınız, bunu açıkça söyleyin. O zaman bizde sizin yerinizi ve safınızı bilelim. O gece ben de çıktım ülkemi, vatanımı korumak için. Bugün bizim ordumuzun her rütbesine saygımız sonsuzdur. Ama şunu bilsinler ki o ordunun rütbesinin altına sığınan ve kamuflaj ile saklanan o terör örgütünü yakalayıp linç etmek peşindeydik. Niye biliyor musunuz, burada ülke vardı, bayrağımız vardı. Biz bunun mücadelesini yaptık. Şimdi bende çıktım o sokağa, ben bunun için cezamı yemeliyim. Yasa diyor ki bir sefere mahsus. 15 Temmuz’da halkın dışarıya çıkıp vatanının ve bayrağının savunmasından dolayı insanlara herhangi bir suç unsuru uygulanmaması kaydıyla deniliyor. Bu demek değildir ki biz her zaman bu olacakta, biz her zaman muaf kalacağız. O insanlar da yanlış yönlendirip yanlış polemiğe girmesinler. Kendileri de bu konuyu çok iyi biliyorlar ama polemik peşindeler. Bugün benim bayrağıma benim ülkeme tehdit gelecek, o hain darbeciler kalkıp benim özgürlüğümü elimden almaya çalışacaklar, ben de bunları savunmak için dışarıya çıkıyorum ve ben bunun için ceza yiyeceğim. Hayır efendim, devletimizin aldığı bu yasanın ben sonuna kadar arkasındayım” ifadelerini kullandı.

"BUNU İSTEMEYEN ADAM HAİNDİR"

15 Temmuz gecesi bayrağını alarak Vilayet Meydanı’na ilk giden kişi olarak kayıtlara geçen 72 yaşındaki Dursun Demez ise kararnameyi kabul etmeyenleri memleket düşmanı olarak suçladı. Kararnamenin ülkenin yararına olduğunu söyleyen Demez, “Bu kararname faydamızadır. Bu kararnameyi kabul etmeyenler memleket düşmanıdır. Çıkan kararname bizim faydamızdır bizim gelişmemize ve birleşip beraber olmamızadır. Bu kararnameyi istemeyen adamları ben insan saymıyorum. İstemeyen kim ise babamda olsa kardeşimde olsa amcamda olsa, bunu istemeyen adam haindir. 15 Temmuz da zaten taş üstünde taş kalmayacaktı. Yüzde seksen öldürme kararı almışlardı. Yani daha doğrusu memleketimizi batıracaklardı. Bunlar memleketimizi çekemiyorlar" şeklinde konuştu.

"VATANIMIZ MUHALEFETLERE RAĞMEN DİMDİK AYAKTA KALACAK”

15 Temmuz gecesi 2. Ordu önüne koşarak darbecileri engelleyen Bahriye Yeşilkaya da çıkarılan KHK’yı eleştirenlere tepki göstererek, "Ben bir vatandaş olarak 15 Temmuzla birlikte yaklaşık 1 aylık süreçte her akşam dışarı çıktım. Onun dışında KHK bizim yararımıza olan bir şey. Çünkü bizim birliğimizi beraberliğimizi bütünlüğümüzü korumak amaçlı olan bir şey. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Bunun dışında ise inşallah vatanımız muhalefetlere rağmen, her şeye rağmen dimdik ayakta kalacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Rabbim eksikliğini vermesin. Vatandaş olarak biz kendilerinden razıyız" ifadelerini kullandı

"SIRF MUHALEFET OLMAK İÇİN ELEŞTİRİ YAPANLAR VAR”

15 Temmuz’un gecesi yaptığı meydan konuşmalarıyla hafızalara kazınan genç Atakan Alhan ise yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi görüşü ne olursa olsun, her insan sokağa indi. Vatanı orada kurtarmak için herkes sokağa çıktı. Şuana kadar vatan menfaatine ne çıktı ise sırf muhalefet olmak için eleştiri yapanlar var. Toplum yararına birçok karar çıktı. Kararların çıkartılmaması için toplum yararına mı değil mi, sırf muhalefet olmak için taşlama yaptılar. Sürekli suçtur, yok iç savaş çıkar, şu olur bu olur. Zaten şu ana kadar bir sürü karar çıkmış her şekilde topluma yarayan kararlar çıkmış. Toplum yararına olmayan bir karar ben göremiyorum şuana kadar. Bence muhalefet olmaktan çok toplum yararına hareket edip, siz de birkaç karar çıkarın mecliste boş boş oturacağınıza" diye konuştu.