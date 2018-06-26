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Zebra yavrusu ilgi odağı oldu

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin zebra ailesine bir yavru daha eklendi. Bir haftalık yavru hayvanat bahçesinde ilgi çekiyor.

26 Haziran 2018 Salı 13:35

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin zebra ailesine bir yavru daha eklendi. Bir haftalık yavru hayvanat bahçesinde ilgi çekiyor.

206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan 16 zebra ailesine bir yavru daha eklendi. 100’e yakın türden 700’i aşkın hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi’ne bir hafta önce doğan zebra da eklendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkisi, “Bursa Hayvanat Bahçesi’nde 17 tane zebra oldu. Son 2 yıl içinde aldığımız 10’uncu yavrumuzdur. 2016 yılında en son grup Hollanda’dan gelmişti. Son doğan yavrumuz bir haftalık. Gebelik süresi 370 gün civarındadır. Doğduğu gibi hemen yürümeye ve koşmaya meyilli hayvanlar. Bu alanda da Türkiye’de en çok zebra sahibi ve en çok zebra üreten biziz” dedi.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde zebralar ve zürafalar 17 dönümlük doğal bir alanda hayatlarını sürdürüyor.

(İHA)
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