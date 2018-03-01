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Yurttan kar manzaraları

Kar yağışı yurdun büyük bir kısmında etkili oluyor.

01 Mart 2018 Perşembe 15:35

Kar yağışı yurdun büyük bir kısmında etkili oluyor.

Beklenen kar yağışı yurt genelinde etkili oldu. Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar da güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını temizlerken belediye çalışanları ise vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.

BURASI İSE SİVAS

Sivas’ta baharın ilk günü etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sivaslılar kente bu sene yeterince kar yağmadığından yakındı.

YALANCI BAYARA ALDANAN ÇİÇEKLER KAR ALTINDA KALDI

Tokat’ta ise yalancı bahara aldanarak çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı. Kimi vatandaşlar fotoğraf çekerek bu manzarayı kayıt altına aldı.

BÜYÜKORHAN’DA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMİ BULDU

Bursa’nın rakımı en yüksek ilçelerinden olan Büyükorhan’da kar yağışı sebebiyle ilçe merkezi İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulurken, Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama işlemleri devam ediyor.

(İHA)
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