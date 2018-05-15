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Yurtta ilk teravih heyecanı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta eda edildi.

15 Mayıs 2018 Salı 23:06
Yurtta ilk teravih heyecanı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta eda edildi.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte ilk teravih namazı İstanbul’da da eda edildi. 7’den 70’e birçok vatandaş Eyüp Sultan Camisine akın ederek cami avlusunu doldurdu. Teravih namazı sırasında drone ile havadan çekilen görüntülerde caminin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretleri’nin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.

Eyüp Sultan Camisinde ilk teravih namazını kılmak için gelen Ali Canbey, “İnşallah bu Ramazan bütün Müslümanlar için hayırlı olur ve birlik ve beraberliklerine vesile olur. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Eyüp Sultan Camisine dua etmek için gelen Mina Tuna, “Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Ondan sonra rabbime sığınıyorum” diye konuşurken, Ayşe Çimen ise, “Çok mutluyum, şükürler olsun bu günlere kavuştuk. Kurban olduğumu Allah Filistin’deki şehit olan din kardeşlerimize rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

EDİRNE’DE İLK TERAVİH

Edirne’de bulunan Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden Selimiye Camii ilk teravihte birçok Müslüman’ı ağırladı.

Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği eşsiz asırlık cami önemli gecelerde olduğu gibi teravih namazı için de tercih edildi. Edirne Selimiye Camii’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı öncesinde din görevlileri Ramazan ayının önemine değinerek, cemaate vaaz verdi.

Yatsı namazı öncesinde asırlık camiye gelen insanlar saflarda yerini aldı. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insan, yatsı namazını eda ettikten sonra ilk teravih namazını huşu içinde eda etti. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar teravih namazını kılmak için şehrin büyük camilerini tercih etti.

(Koray Ustabaşı -Mustafa Biçer - Volkan Kayalar /İHA)
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