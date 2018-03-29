Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115402
ALTIN
168.584
DOLAR
3.9536
STERLİN
5.5528
EURO
4.8732
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yunanistan DHKP-C’li terörist Biber’i iade etmiyor

Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi Hasan Biber’i Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.

29 Mart 2018 Perşembe 17:12
Yunanistan DHKP-C’li terörist Biber’i iade etmiyor

Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi Hasan Biber’i Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.

Yunanistan’ın Nafplion şehrindeki İstinaf Mahkemesi, DHKP-C üyesi Hasan Biber’i Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.

Biber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretinden önce yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi 9 kişi arasında bulunuyor.

Geçmiş aylarda Yunan mahkemeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazar Seçer için Türkiye’nin göndermiş olduğu iade taleplerini reddetmişti.

Türkiye, 2013’teki AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına düzenlenen saldırıların faili olduğu gerekçesiyle Hasan Biber’in iadesini istiyor.

(Manol Kostidis/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat’ta tehlikeli yolculuk
Tokat’ta tehlikeli yolculuk
İstanbul’da 3 işçi çatıdan düştü
İstanbul’da 3 işçi çatıdan düştü
Vali Şentürk’ten zülfikarlı konuşmaya ilişkin açıklama
Vali Şentürk’ten zülfikarlı konuşmaya ilişkin açıklama
Ünlü sanatçılar Kayahan için sahne aldı
Ünlü sanatçılar Kayahan için sahne aldı
Bahar bir türlü gelmek bilmedi
Bahar bir türlü gelmek bilmedi
MİT’ten FETÖ’nün Balkan ayağına operasyon
MİT’ten FETÖ’nün Balkan ayağına operasyon
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim