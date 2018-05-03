Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 20°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104305
ALTIN
177.469
DOLAR
4.1979
STERLİN
5.6930
EURO
5.0268
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yunan askerlerin gözaltına aldığı kepçe operatörünün oğlu konuştu

Edirne’de, Yunan askerler tarafından Pazarkule Sınır Kapısı’nda bulunan tampon bölgede manevra yaparken gözaltına alınan Türk kepçe operatörü Musa Alerik’in (39), kendisi gibi kepçe operatörü olan oğlu Onur Alerik, gözaltı anını anlattı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:56
Yunan askerlerin gözaltına aldığı kepçe operatörünün oğlu konuştu

Edirne’de, Yunan askerler tarafından Pazarkule Sınır Kapısı’nda bulunan tampon bölgede manevra yaparken gözaltına alınan Türk kepçe operatörü Musa Alerik’in (39), kendisi gibi kepçe operatörü olan oğlu Onur Alerik, gözaltı anını anlattı.

Pazarkule Sınır Kapısı’nda, bekleyişini sürdüren Onur Alerik (21) dün saat 15.30 sıralarında Edirne Belediyesi olarak Pazarkule Sınır Kapısı’nda su kuyusu çalışması yaparken aynı zamanda şefi olan babası Musa Alerik’in Pazarkule ve Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgeden dönüş yapmak istediğini söyledi. Alerik, babasının Yunan askerler tarafından durdurulduğunu ve gözaltına alındığını dile getirerek o anları İHA’ya anlattı.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KOLUNDAN TUTUP ALDILAR BABAMI"

Babasının kendisini telefonla aramasının ardından yanına gittiğini anlatan Onur Alerik, "Kepçenin arandığını fark ettim. Beni aradı ‘oğlum neredesin, seni göremiyorum. Bakıyorum ki sınırı geçmiş Yunan askerlerini bizim askerlerimiz sanarak. Ben baktığımda kepçeyi arıyorlardı. Sonra babamın yanına gittim. Yarım saat kadar orada bekledik. Yunan polisinin gelmesini bekledik. Ondan sonra bir şeyin olmayacağını falan söylediler ama Yunan mitleri gelince babamın kolundan tutup benim yanımdan aldılar gözümün önünde" ifadelerini kullandı.

Alerik, "Ben müdahale edemedim. Yaklaştırmadılar sınıra. Gözümün önünde gitti yani. Surat ifadesi de çok üzgündü. Zaten kendisi de tansiyon hastası biraz da kalp çırpıntısı var kendisinde. Telaş yaptı, korktu" dedi.

"İLAÇLARINI ULAŞTIRIRKEN SIKINTI ÇIKARDILAR"

Edirne Belediyesinde görevli daire müdürünün ve avukatın, babasının yanında olduğunu anlatan Onur Alerik, "Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ile görüştüm. Sağlığının iyi olduğunu söyledi. Şu an yanında Daire Müdürümüz Ayhan Özer ve belediye avukatı var. İlaçlarını ulaştırdık. İlaçları ulaştırırken sıkıntı çıkardılar. Onların teslim etmesine izin vermediler. Yunanlı askerler ilaçları aldı" diye konuştu.

"TUTUKLU YUNAN ASKERLERİNE MİSİLLİME OLSUN DİYE GÖZALTINA ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Alerik, Türkiye’de tutuklu bulunan Yunan askerlerinden ve iki ülke arasında yaşanan gerginliklerden haberdar olmadığını dile getirerek, "Bir ay önce Yunan askerleri Türk sınırına silahlı olarak girdi. 2 Yunan askeri tutuklandı. Bu durumu da misilleme yaparak babamı gözaltına aldıklarını düşünüyorum. Babamın bir suçu yok sonuçta sivil vatandaş. Buraya iş yapmaya geldi. Kötü bir amacı yoktu kaçmak gibi bir amacı yoktu. Durdu, ne olduğunu anlayamadı. Gözaltına alındı. Yunan askerlerinin Türkiye’de tutuklu olduğundan haberim yoktu. Bir haberim olsaydı zaten babamı onların elinde alırdım" dedi.

(Koray Ustabaşı/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşinin AK Parti üyelik başvurusu reddedildi
Kardeşinin AK Parti üyelik başvurusu reddedildi
UBER’e karşı lüks otobüs çıkışı
UBER’e karşı lüks otobüs çıkışı
Mayıs ayında kayak keyfi
Mayıs ayında kayak keyfi
Cumhurbaşkanını tanıyan papağan fenomen oldu
Cumhurbaşkanını tanıyan papağan fenomen oldu
Gelin-damat fotoğrafları için Kapadokya’ya akın ediyorlar
Gelin-damat fotoğrafları için Kapadokya’ya akın ediyorlar
Süleymaniye Camii’nin halıları değişiyor
Süleymaniye Camii’nin halıları değişiyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim